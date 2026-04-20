Сергей "Флеш": военная деятельность и работа в Минобороны

Сергей "Флеш": военная деятельность и работа в Минобороны

Дата публикации 20 апреля 2026 12:51
Сергей "Флеш" Бескрестнов. Фото: Сергей Флеш/Facebook

В ночь на 20 апреля российские оккупанты пытались убить советника министра обороны Сергея Бескрестнова, более известного как "Флеш". Вражеский беспилотник попал в стену его дома. Сейчас "Флеш" находится в больнице.

Новини.LIVE подготовили материал о Сергее "Флеше" Бескрестнове.

Сергей "Флеш": биография и профессиональный путь

Сергей Бескрестнов родился 12 декабря 1974 года в Киеве. Образование получил в военном институте связи, где изучал системы радио- и телекоммуникаций.

После службы он перешел в гражданский сектор, работая в телекоммуникационной отрасли. Занимался развитием мобильной связи, внедрением технических решений и руководил соответствующими направлениями в компаниях. Этот опыт впоследствии стал основой для его работы в военной сфере.

Также Бескрестнов возглавляет общественную инициативу, связанную с развитием радиотехнологий, и ведет активную экспертную деятельность в публичном пространстве.

Михаил Федоров и Сергей Бескрестнов. Фото: Сергей Флеш/Facebook

Деятельность "Флеша" во время полномасштабной войны

После начала полномасштабного вторжения России в 2022 году он присоединился к обороне Украины. В частности, работал над организацией связи для украинских подразделений и помогал решать технические проблемы на местах.

Впоследствии его деятельность сосредоточилась на аналитике и консультировании. Он начал системно исследовать российские военные технологии — от средств связи до беспилотников и систем радиоэлектронной борьбы.

Бескрестнов также передает опыт украинским военным, объясняя, как работают вражеские технологии и как эффективно им противодействовать.

Экспертиза в сфере БпЛА и работа в Минобороны

"Флеш" стал известным благодаря глубокому анализу применения беспилотников в войне. Он активно анализирует использование FPV-дронов.

Он регулярно публикует аналитические материалы, которые используют как военные, так и специалисты оборонной сферы.

В 2026 году Сергея Бескрестнова назначили советником министра обороны Украины. На этой должности он занимается развитием направлений, связанных с современными средствами ведения войны.

Сергей "Флеш" также известен как технический блогер и коммуникатор. Он активно объясняет сложные технологические процессы простым языком, что сделало его популярным среди широкой аудитории.

Его оценки часто используют медиа, а сам он стал одним из самых узнаваемых экспертов в теме военных технологий в Украине.

Новини.LIVE информировали, что ночью 20 апреля российские войска пытались убить Сергея Бескрестнова, известного как "Флеш". Дрон попал в стену его дома. По словам самого Бескрестнова, здание разрушено, однако он выжил и сейчас находится в больнице.

Новини.LIVE также сообщали, что в ночь на 20 апреля российские войска атаковали Украину более чем 140 дронами. В ряде регионов и городов раздавались мощные взрывы. Зафиксированы попадания и пожары.

Минобороны покушение война в Украине
Евтушенко Алина - Редактор ленты новостей
Автор:
Евтушенко Алина
