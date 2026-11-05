Пожежа у будівлі. Фото ілюстративне: ДСНС України

Росіяни вранці 5 листопада атакували безпілотниками Дніпро та Самар. Унаслідок ударів поранення дістали троє людей. У Дніпрі спалахнули пожежі на даху приватного будинку та в гаражах. Також вогонь охопив об'єкти критичної інфраструктури. На місцях влучань працюють екстрені служби.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на очільника Дніпропетровської ОВА Олександра Ганжу.

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Допис Олександра Ганджа. Фото: скриншот з Telegram

Наслідки ударів по Дніпру і Самар

Вибухи у Дніпрі пролунали близько 03:00. Повітряні сили ЗСУ повідомляли про реактивний безпілотник, який наближався з півночі. За інформацією ОВА, росіяни спрямували безпілотники на Дніпро та Самар. У Дніпрі після ударів загорівся дах приватного житлового будинку та приватні гаражі. Унаслідок атаки поранення дістали троє людей. Інформації про їхній стан наразі немає.

Пожежі на об'єктах інфраструктури

Окрім житлової забудови, пожежі виникли на об'єктах критичної інфраструктури. На місцях ударів працюють екстрені служби. Інших подробиць про масштаби пошкоджень та наслідки атаки поки не повідомляли.

Раніше Новини.LIVE повідомляли, що 2 жовтня росіяни атакували Дніпро, внаслідок чого загорівся багатоквартирний будинок. Рятувальники евакуювали мешканців із верхніх поверхів та врятували шістьох людей. Поранення дістали троє жінок, серед яких 77-річна місцева жителька. На місці удару також горіли автомобілі.

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Також Новини.LIVE розповідали, що 11 вересня окупанти атакували Дніпро безпілотниками. Унаслідок ударів поранення дістали семеро людей. Росіяни пошкодили приватне підприємство та гаражі, а на місці атаки виникла пожежа. Вибухова хвиля вибила вікна в житлових будинках, розташованих поруч.

Новини.LIVE писали, що 9 вересня росіяни понад 20 разів атакували безпілотниками чотири райони Дніпропетровської області. У Дніпрі поранення дістали троє людей, серед яких був 15-річний підліток. Окупанти пошкодили багатоповерхівку, склади та понад десяток приватних будинків. Двох постраждалих доправили до лікарні.