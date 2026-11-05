Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Політика Колонки Відео
КомпаніїІнвестиціїСвіт туризмуМодаРинок праціЄвробаченняГрядкаКультВійськова економікаШтабШоу-бізнес --ТехноМентальне здоровяЕкономіка 2024FashionФінансистГороскопНацвідбірПередоваМандриПризовЕкономістАвтоТрадиціїВалютаПогодаВійнаПолітикаСпортОлімпіадаПсихологіяЖиттяДім та городПутівникСмакРецептиТранспортКіно та серіалиМетеоМобілізаціяСаморозвитокСтильГроші ЗСУНерухомістьЕксклюзивКиївМедцентрХронікиВійськоПромоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиСвітТЦКЛайфхакиГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаВідкриттяWowРинок нерухомостіТвариниСадЗСУЗаконSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервкухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівГламурЧС-2026ЕкономікаЗдоров'я +УкраїнаТехноНовини дняКулінаріяШоу-бізнесАрміяITХарківОдесаКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Відкриття
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Закон
Київ
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Одеса
Політика
Промо
Ринок нерухомості
Смак
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Харків
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Росіяни атакували Дніпро та Самар дронами: є поранені

Росіяни атакували Дніпро та Самар дронами: є поранені

Ua ru
5 листопада 2026 06:43
Росіяни атакували Дніпро та Самар дронами: троє поранених ДСНС України
Пожежа у будівлі. Фото ілюстративне: ДСНС України

Росіяни вранці 5 листопада атакували безпілотниками Дніпро та Самар. Унаслідок ударів поранення дістали троє людей. У Дніпрі спалахнули пожежі на даху приватного будинку та в гаражах. Також вогонь охопив об'єкти критичної інфраструктури. На місцях влучань працюють екстрені служби.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на очільника Дніпропетровської ОВА Олександра Ганжу.

Реклама
Росіяни атакували Дніпро та Самар дронами: є поранені - фото 1
Допис Олександра Ганджа. Фото: скриншот з Telegram

Наслідки ударів по Дніпру і Самар

Вибухи у Дніпрі пролунали близько 03:00. Повітряні сили ЗСУ повідомляли про реактивний безпілотник, який наближався з півночі. За інформацією ОВА, росіяни спрямували безпілотники на Дніпро та Самар. У Дніпрі після ударів загорівся дах приватного житлового будинку та приватні гаражі. Унаслідок атаки поранення дістали троє людей. Інформації про їхній стан наразі немає.

Пожежі на об'єктах інфраструктури

Окрім житлової забудови, пожежі виникли на об'єктах критичної інфраструктури. На місцях ударів працюють екстрені служби. Інших подробиць про масштаби пошкоджень та наслідки атаки поки не повідомляли.

Раніше Новини.LIVE повідомляли, що 2 жовтня росіяни атакували Дніпро, внаслідок чого загорівся багатоквартирний будинок. Рятувальники евакуювали мешканців із верхніх поверхів та врятували шістьох людей. Поранення дістали троє жінок, серед яких 77-річна місцева жителька. На місці удару також горіли автомобілі. 

Читайте також:

Також Новини.LIVE розповідали, що 11 вересня окупанти атакували Дніпро безпілотниками. Унаслідок ударів поранення дістали семеро людей. Росіяни пошкодили приватне підприємство та гаражі, а на місці атаки виникла пожежа. Вибухова хвиля вибила вікна в житлових будинках, розташованих поруч. 

Новини.LIVE писали, що 9 вересня росіяни понад 20 разів атакували безпілотниками чотири райони Дніпропетровської області. У Дніпрі поранення дістали троє людей, серед яких був 15-річний підліток. Окупанти пошкодили багатоповерхівку, склади та понад десяток приватних будинків. Двох постраждалих доправили до лікарні.

пожежа Дніпро обстріли атака постраждалі новини України
Лілія Швець - Редактор стрічки новин - Одеса
Автор:
Лілія Швець

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації