Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Политика Колонки Видео
КомпанииИнвестицииМир туризмаМодаРынок трудаЕвровидениеГрядкаКультВоенная экономикаШтабШоу-бизнес --ТехноМентальное здоровьеЭкономика 2024FashionФинансистГороскопНацотборПередоваяПутешествияПризывЭкономистАвтоТрадицииВалютаПогодаВойнаПолитикаСпортОлимпиадаПсихологияЖизньДом и огородПутеводительВкусРецептыТранспортКино и сериалыМетеоМобилизацияСаморазвитиеСтильДеньги ВСУНедвижимостьЭксклюзивКиевМедцентрХроникиВойскоПромоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыМирТЦКЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаОткрытияWowРынок недвижимостиЖивотныеСадВСУЗаконSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовГламурЧМ-2026ЭкономикаЗдоровье +УкраинаТехноНовости дняКулинарияШоу-бизнесАрмияITХарьковОдессаКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Закон
Киев
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Одесса
Открытия
Политика
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Финансы
Харьков
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Россияне атаковали Днепр и Самар дронами: есть раненые

Россияне атаковали Днепр и Самар дронами: есть раненые

Ua ru
5 ноября 2026 06:43
Россияне атаковали Днепр и Самар дронами: трое раненых ГСЧС Украины
Пожар в здании. Фото иллюстративное: ГСЧС Украины

Утром 5 ноября россияне нанесли удары беспилотниками по Днепру и Самару. В результате ударов ранения получили три человека. В Днепре вспыхнули пожары на крыше частного дома и в гаражах. Также огонь охватил объекты критической инфраструктуры. На местах попаданий работают экстренные службы.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на главу Днепропетровской ОВА Александра Ганжу.

Реклама
Росіяни атакували Дніпро та Самар дронами: є поранені - фото 1
Сообщение Александра Ганжа. Фото: скриншот из Telegram

Последствия ударов по Днепру и Самару

Взрывы в Днепре прогремели около 03:00. Воздушные силы ВСУ сообщали о реактивном беспилотнике, приближавшемся с севера. По информации ОВА, россияне направили беспилотники на Днепр и Самар. В Днепре после ударов загорелась крыша частного жилого дома и частные гаражи. В результате атаки ранения получили трое человек. Информации об их состоянии пока нет.

Пожары на объектах инфраструктуры

Помимо жилой застройки, пожары возникли на объектах критической инфраструктуры. На местах ударов работают экстренные службы. Других подробностей о масштабах повреждений и последствиях атаки пока не сообщалось.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что 2 октября россияне атаковали Днепр, в результате чего загорелся многоквартирный дом. Спасатели эвакуировали жильцов с верхних этажей и спасли шестерых человек. Ранения получили три женщины, в том числе 77-летняя местная жительница. На месте удара также горели автомобили.

Читайте также:

Также Новини.LIVE сообщали, что 11 сентября оккупанты атаковали Днепр беспилотниками. В результате ударов ранения получили семь человек. Россияне повредили частное предприятие и гаражи, а на месте атаки возник пожар. Взрывная волна выбила окна в расположенных поблизости жилых домах.

Новини.LIVE писали, что 9 сентября россияне более 20 раз атаковали беспилотниками четыре района Днепропетровской области. В Днепре ранения получили трое человек, среди которых был 15-летний подросток. Оккупанты повредили многоэтажное здание, склады и более десятка частных домов. Двоих пострадавших доставили в больницу.

пожар Днепр обстрелы атака пострадавшие новости Украины
Лилия Швец - Редактор ленты новостей - Одесса
Автор:
Лилия Швец

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации