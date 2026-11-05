Пожар в здании. Фото иллюстративное: ГСЧС Украины

Утром 5 ноября россияне нанесли удары беспилотниками по Днепру и Самару. В результате ударов ранения получили три человека. В Днепре вспыхнули пожары на крыше частного дома и в гаражах. Также огонь охватил объекты критической инфраструктуры. На местах попаданий работают экстренные службы.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на главу Днепропетровской ОВА Александра Ганжу.

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Сообщение Александра Ганжа. Фото: скриншот из Telegram

Последствия ударов по Днепру и Самару

Взрывы в Днепре прогремели около 03:00. Воздушные силы ВСУ сообщали о реактивном беспилотнике, приближавшемся с севера. По информации ОВА, россияне направили беспилотники на Днепр и Самар. В Днепре после ударов загорелась крыша частного жилого дома и частные гаражи. В результате атаки ранения получили трое человек. Информации об их состоянии пока нет.

Пожары на объектах инфраструктуры

Помимо жилой застройки, пожары возникли на объектах критической инфраструктуры. На местах ударов работают экстренные службы. Других подробностей о масштабах повреждений и последствиях атаки пока не сообщалось.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что 2 октября россияне атаковали Днепр, в результате чего загорелся многоквартирный дом. Спасатели эвакуировали жильцов с верхних этажей и спасли шестерых человек. Ранения получили три женщины, в том числе 77-летняя местная жительница. На месте удара также горели автомобили.

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Также Новини.LIVE сообщали, что 11 сентября оккупанты атаковали Днепр беспилотниками. В результате ударов ранения получили семь человек. Россияне повредили частное предприятие и гаражи, а на месте атаки возник пожар. Взрывная волна выбила окна в расположенных поблизости жилых домах.

Новини.LIVE писали, что 9 сентября россияне более 20 раз атаковали беспилотниками четыре района Днепропетровской области. В Днепре ранения получили трое человек, среди которых был 15-летний подросток. Оккупанты повредили многоэтажное здание, склады и более десятка частных домов. Двоих пострадавших доставили в больницу.