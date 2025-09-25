Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакШтабМандриTravelТуризмДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиFashionВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Поблизу Запоріжжя збито російський Су-34
Головна Новини дня Росія запустила 176 дронів на Україну вночі — скільки збито

Росія запустила 176 дронів на Україну вночі — скільки збито

Ua ru
Дата публікації: 25 вересня 2025 09:11
ППО України знищила понад 150 російських безпілотників 25 вересня
Військовослужбовець ЗСУ збиває ціль в небі. Фото: ПС ЗСУ

У ніч на 25 вересня російські війська здійснили масовану атаку дронами по території України. Вони використали 176 ударних безпілотників типу Shahed, "Гербера" та інших моделей. 

Про це повідомляє пресслужба Командування Повітряних сил України.

Реклама
Читайте також:

Російська дронова атака на Україну 25 вересня — що відомо

Російські війська запустили ударні дрони з таких напрямків: Курськ, Орел, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ та з тимчасово окупованого Криму, зокрема району Чауда. Близько сотні з них становили дрони-камікадзе Shahed.

Станом на 08:30 було знищено або подавлено засобами радіоелектронної боротьби 150 ворожих БпЛА. Водночас зафіксовані влучання 13 дронів у восьми населених пунктах та падіння уламків у ще одному місці.

null
Статистика збитих дронів. Фото: Повітряні сили ЗСУ

Втім російські війська продовжують атакую. Відомо, що станом на ранок 25 вересня з півночі зайшли нові групи ударних дронів. Українців закликають не ігнорувати сигнали тривоги та дотримуватися правил безпеки.

Нагадаємо, російські війська атакували об'єкти енергетики на Вінниччині. Внаслідок вибухів у мешканців регіону виникали проблеми з електрикою.

Також Укрзалізниця повідомила про знеструмлення залізничних об'єктів у Миколаївській та Кіровоградській областях. 

безпілотники ППО дрони війна в Україні Росія Повітряні Сили ЗСУ
Анастасія Постоєнко - Редактор
Автор:
Анастасія Постоєнко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації