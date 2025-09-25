ППО України знищила понад 150 російських безпілотників 25 вересня

Військовослужбовець ЗСУ збиває ціль в небі. Фото: ПС ЗСУ

У ніч на 25 вересня російські війська здійснили масовану атаку дронами по території України. Вони використали 176 ударних безпілотників типу Shahed, "Гербера" та інших моделей.

Про це повідомляє пресслужба Командування Повітряних сил України.

Російські війська запустили ударні дрони з таких напрямків: Курськ, Орел, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ та з тимчасово окупованого Криму, зокрема району Чауда. Близько сотні з них становили дрони-камікадзе Shahed.

Станом на 08:30 було знищено або подавлено засобами радіоелектронної боротьби 150 ворожих БпЛА. Водночас зафіксовані влучання 13 дронів у восьми населених пунктах та падіння уламків у ще одному місці.

Статистика збитих дронів. Фото: Повітряні сили ЗСУ

Втім російські війська продовжують атакую. Відомо, що станом на ранок 25 вересня з півночі зайшли нові групи ударних дронів. Українців закликають не ігнорувати сигнали тривоги та дотримуватися правил безпеки.

Нагадаємо, російські війська атакували об'єкти енергетики на Вінниччині. Внаслідок вибухів у мешканців регіону виникали проблеми з електрикою.

Також Укрзалізниця повідомила про знеструмлення залізничних об'єктів у Миколаївській та Кіровоградській областях.