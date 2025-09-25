ПВО Украины уничтожила более 150 российских беспилотников 25 сентября

Россия запустила 176 дронов на Украину ночью — сколько сбито
В ночь на 25 сентября российские войска осуществили массированную атаку дронами по территории Украины. Они использовали 176 ударных беспилотников типа Shahed, "Гербера" и других моделей.
Об этом сообщает пресс-служба Командования Воздушных сил Украины.
Российская дроновая атака на Украину 25 сентября — что известно
Российские войска запустили ударные дроны с таких направлений: Курск, Орел, Миллерово, Приморско-Ахтарск и с временно оккупированного Крыма, в частности района Чауда. Около сотни из них составляли дроны-камикадзе Shahed.
По состоянию на 08:30 было уничтожено или подавлено средствами радиоэлектронной борьбы 150 вражеских БпЛА. В то же время зафиксированы попадания 13 дронов в восьми населенных пунктах и падение обломков в еще одном месте.
Впрочем российские войска продолжают атакую. Известно, что по состоянию на утро 25 сентября с севера зашли новые группы ударных дронов. Украинцев призывают не игнорировать сигналы тревоги и соблюдать правила безопасности.
Напомним, российские войска атаковали объекты энергетики в Винницкой области. В результате взрывов у жителей региона возникали проблемы с электричеством.
Также Укрзализныця сообщила об обесточивании железнодорожных объектов в Николаевской и Кировоградской областях.
