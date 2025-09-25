Обстріл Вінницької області 25 вересня - під ударом енергетика

Росіяни вдарили по енергетиці на Вінниччині
Російські окупанти в ніч на 25 вересня атакували критичну інфраструктуру Вінницької області. Ворог влучив в об'єкти енергетики.
Про це у Telegram повідомляє перша заступниця глави Вінницької ОВА Наталя Заболотна.
Обстріл Вінницької області в ніч против 25 вересня
"Ворог атакував критичну інфраструктуру Вінниччини. Є влучання в обʼєкти енергетики", — йдеться у повідомленні.
Заступниця глави ОВА також додала, що всі відвідні служби вже вирушили на місце. Деталі будуть згодом.
Нагадаємо, що вночі через обстріл РФ було знеструмлено ділянки залізниці у Миколаївській Кіровоградській областях. Через це низка поїздів рухаються із затримкою.
Також ми писали, що пізно ввечері 24 вересня пролунав вибух на Снігурівщині Миколаївської області.
