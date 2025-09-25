Відео
Головна Новини дня Росіяни вдарили по енергетиці на Вінниччині

Росіяни вдарили по енергетиці на Вінниччині

Ua ru
Дата публікації: 25 вересня 2025 03:56
Обстріл Вінницької області 25 вересня - під ударом енергетика
Рятувальники ліквідують пожежу. Ілюстративне фото: УНІАН

Російські окупанти в ніч на 25 вересня атакували критичну інфраструктуру Вінницької області. Ворог влучив в об'єкти енергетики.

Про це у Telegram повідомляє перша заступниця глави Вінницької ОВА Наталя Заболотна.

Читайте також:

Обстріл Вінницької області в ніч против 25 вересня

"Ворог атакував критичну інфраструктуру Вінниччини. Є влучання в обʼєкти енергетики", — йдеться у повідомленні.

Заступниця глави ОВА також додала, що всі відвідні служби вже вирушили на місце. Деталі будуть згодом.

Нагадаємо, що вночі через обстріл РФ було знеструмлено ділянки залізниці у Миколаївській Кіровоградській областях. Через це низка поїздів рухаються із затримкою.

Також ми писали, що пізно ввечері 24 вересня пролунав вибух на Снігурівщині Миколаївської області.

вибух обстріли Вінницька область критична інфраструктура війна в Україні енергетика
Ткач Едуард - редактор
Автор:
Ткач Едуард
