Масована атака дронів 16 вересня: ППО збила 63 БпЛА з 80

Робота української мобільно-вогневої групи. Фото: Нацполіція України

Сили оборони України нейтралізували 63 із 80 безпілотників під час масованої атаки, яка розпочалася ще ввечері 15 вересня і триває досі. Російська армія застосувала різні типи дронів, включно зі справжніми ударними та імітаційними. Наразі відомо про влучання на семи локаціях та падіння уламків ще на двох.

Про це повідомили в пресслужбі Командування Повітряних сил ЗСУ, передає Новини.LIVE.

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Як ППО відбила російську атаку 16 вересня

Загалом для цієї нічної операції окупанти задіяли 80 дронів. Ворог використав змішану тактику, запустивши як традиційні ударні Shahed, включно з їхніми реактивними модифікаціями, так і апарати "Гербера".

Крім того, у повітряному просторі помічали дрони-імітатори типу "Пародія". Пуски здійснювалися з території Російської Федерації безпілотники летіли від Орла, Курська та Міллерового, а з тимчасово окупованого Кримського півострова напрямками запуску стали мис Чауда та Гвардійське.

Статистика збиття 16 вересня. Фото: ПС ЗСУ

Попри високий результат роботи, уникнути наслідків не вдалося. Наразі офіційно зафіксовано прямі влучання ворожих засобів у семи локаціях. Також відомо, що ще у двох місцях впали уламки збитих дронів.

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Водночас захисники зіткнулися з нестачею озброєння для збиття ворожих реактивних дронів. Військовий Єгор Фірсов під час виступу на форумі YES попередив, що темпи виробництва таких безпілотників у Росії зростають, і ближче до зими над Києвом можуть одночасно літати десятки подібних цілей. Щоб перехоплювати такі цілі, потрібні спеціальні швидкісні безпілотники та потужніша радіолокаційна мережа.

Тим часом у Вашингтоні вивчають можливість надати Києву ліцензію на самостійне виробництво спрощених ракет до систем Patriot. Президент США Дональд Трамп зазначив, що оборонні підприємства Америки б'ють рекорди за обсягами випуску і переорієнтовують заводи на масштабне виготовлення ракет Tomahawk, а також систем THAAD та Patriot.