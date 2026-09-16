Массированная атака дронов 16 сентября: ПВО сбила 63 БПЛА из 80

Работа украинской мобильно-огневой группы. Фото: Нацполиция Украины

Силы обороны Украины нейтрализовали 63 из 80 беспилотников в ходе массированной атаки, которая началась еще вечером 15 сентября и продолжается до сих пор. Российская армия применила различные типы дронов, в том числе настоящие ударные и имитационные. На данный момент известно о попаданиях в семи местах и падении обломков ещё в двух.

Об этом сообщили в пресс-службе Командования Воздушных сил ВСУ, передает Новини.LIVE.

Реклама

Как ПВО отразила российскую атаку 16 сентября

Всего для этой ночной операции оккупанты задействовали 80 дронов. Враг использовал смешанную тактику, запустив как традиционные ударные Shahed, включая их реактивные модификации, так и аппараты «Гербер».

Кроме того, в воздушном пространстве были замечены дроны-имитаторы типа «Пародия». Пуски осуществлялись с территории Российской Федерации: беспилотники летели из Орела, Курска и Миллерова, а с временно оккупированного Крымского полуострова направлениями запуска стали мыс Чауда и Гвардейское.

Статистика сбитых дронов 16 сентября. Фото: ВВС ВСУ

Несмотря на высокие результаты работы, избежать последствий не удалось. На данный момент официально зафиксированы прямые попадания вражеских средств в семи локациях. Также известно, что еще в двух местах упали обломки сбитых дронов.

Читайте также:

Новини.LIVE писали о том, что Владимир Зеленский провел очередное заседание Ставки, посвященное безопасности логистики и ключевых предприятий страны. Участники подробно проанализировали уязвимые места Укрзализныци, сетей автозаправок и других объектов, на которые охотятся российские войска с помощью дронов.

В то же время защитники столкнулись с нехваткой вооружения для сбивания вражеских реактивных дронов. Военный Егор Фирсов во время выступления на форуме YES предупредил, что темпы производства таких беспилотников в России растут, и ближе к зиме над Киевом могут одновременно летать десятки подобных целей. Для перехвата таких целей требуются специальные скоростные беспилотники и более мощная радиолокационная сеть.

Между тем в Вашингтоне изучают возможность предоставить Киеву лицензию на самостоятельное производство упрощенных ракет для систем Patriot. Президент США Дональд Трамп отметил, что оборонные предприятия Америки бьют рекорды по объемам выпуска и переориентируют заводы на масштабное производство ракет Tomahawk, а также систем THAAD и Patriot.