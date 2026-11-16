Віце-президентка Європейської Комісії Кая Каллас виступає перед ЗМІ. Фото: Reuters

Москва знову висуває ті самі умови, які озвучувала ще у 2021 році перед повномасштабним вторгненням в Україну, та доповнює їх новими пунктами, як привід для продовження війни. Про це 16 листопада у Брюсселі заявила висока представниця ЄС із закордонних справ і політики безпеки Кая Каллас перед засіданням Ради ЄС із закордонних справ.

Про це повідомляє Європейська служба зовнішніх дій, передає Новини.LIVE.

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Як Росія намагається вплинути на мирні переговори

За словами Каллас, Кремль використовує звичну тактику. Москва висуває багато умов, а потім додає нові. Якщо Росія згодом відмовиться від частини вимог, це може виглядати як поступка.

Дипломатка також звернула увагу на спроби російської сторони перекласти відповідальність за переговорний процес на Європу.

"Раптом виявляється, що це ми повинні їм щось запропонувати. Хоча, це ж вони розпочали війну. Вони — агресор, а є лише одна жертва", — наголосила Каллас.

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Які вимоги ЄС підготував для Росії

Очільниця європейської дипломатії повідомила, що міністри закордонних справ ЄС сформували власний перелік максимальних вимог до Москви.

Зокрема, Євросоюз наполягає на виведенні російських військ з усіх країн, де вони зараз перебувають. Каллас також нагадала, що Європа має важелі впливу на Кремль. Серед них — санкції та заморожені російські активи.

Вона переконана, що ЄС не повинен погоджуватися на поступки без відповідних кроків із боку Росії.

Каллас назвала головну умову для переговорів із РФ

Дипломатка назвала вимоги Москви абсурдними. Вона наголосила, що спочатку необхідно домогтися припинення вогню в Україні.

За її словами, Росія продовжує атакувати цивільну інфраструктуру, зокрема енергетичні об'єкти, мости та залізницю. Так Кремль намагається посилити страждання українців напередодні зими.

"Припиніть це, і тоді ми зможемо сісти за стіл переговорів та домовлятися про мирну угоду", — заявила Каллас.

Що відомо про підготовку нових мирних переговорів

Нагадаємо, раніше Новини.LIVE повідомляли, що Вашингтон готує наступний раунд тристоронніх переговорів між Україною, США та Росією. За словами спецпосланця президента США Джареда Кушнера, американська сторона також працює над прямим діалогом Москви з європейськими партнерами. Під час консультацій з'явилися нові ідеї, які можуть допомогти подолати розбіжності.

Водночас президент України Володимир Зеленський розповів, що представники США вперше запитали його про можливість виходу українських військ із Донбасу в обмін на гарантії безпеки. Глава держави наголосив, що Україна не має наміру відмовлятися від своїх територій.

Крім того, президент Європейської ради Антоніу Кошта підтвердив, що до переговорної команди Європи увійдуть представники п'яти країн та двох інституцій ЄС. Сама Кая Каллас раніше заявила про готовність представляти Євросоюз на переговорах. Однак остаточного рішення щодо єдиного європейського перемовника поки немає.