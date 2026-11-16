Вице-президент Европейской комиссии Кая Каллас выступает перед представителями СМИ. Фото: Reuters

Москва вновь выдвигает те же условия, которые озвучивала ещё в 2021 году перед полномасштабным вторжением в Украину, и дополняет их новыми пунктами в качестве повода для продолжения войны. Об этом 16 ноября в Брюсселе заявила верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас перед заседанием Совета ЕС по иностранным делам.

Об этом сообщает Европейская служба внешних действий, передает Новини.LIVE.

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Как Россия пытается повлиять на мирные переговоры

По словам Каллас, Кремль использует привычную тактику. Москва выдвигает множество условий, а затем добавляет новые. Если Россия впоследствии откажется от части требований, это может выглядеть как уступка.

Дипломатка также обратила внимание на попытки российской стороны переложить ответственность за переговорный процесс на Европу.

"Вдруг оказывается, что это мы должны им что-то предложить. Хотя это же они начали войну. Они — агрессор, а есть только одна жертва", — подчеркнула Каллас.

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Какие требования ЕС подготовил для России

Глава европейской дипломатии сообщила, что министры иностранных дел ЕС сформировали собственный перечень максимальных требований к Москве.

В частности, Евросоюз настаивает на выводе российских войск из всех стран, где они сейчас находятся. Каллас также напомнила, что у Европы есть рычаги влияния на Кремль. Среди них — санкции и замороженные российские активы.

Она убеждена, что ЕС не должен соглашаться на уступки без соответствующих шагов со стороны России.

Каллас назвала главное условие для переговоров с РФ

Дипломатка назвала требования Москвы абсурдными. Она подчеркнула, что сначала необходимо добиться прекращения огня в Украине.

По её словам, Россия продолжает наносить удары по гражданской инфраструктуре, в частности по энергетическим объектам, мостам и железной дороге. Таким образом Кремль пытается усугубить страдания украинцев в преддверии зимы.

"Прекратите это, и тогда мы сможем сесть за стол переговоров и договориться о мирном соглашении", — заявила Каллас.

Что известно о подготовке новых мирных переговоров

Напомним, ранее Новини.LIVE сообщали, что Вашингтон готовит следующий раунд трехсторонних переговоров между Украиной, США и Россией. По словам спецпосланника президента США Джареда Кушнера, американская сторона также работает над налаживанием прямого диалога Москвы с европейскими партнерами. В ходе консультаций появились новые идеи, которые могут помочь преодолеть разногласия.

В то же время президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что представители США впервые спросили его о возможности вывода украинских войск из Донбасса в обмен на гарантии безопасности. Глава государства подчеркнул, что Украина не намерена отказываться от своих территорий.

Кроме того, президент Европейского совета Антониу Кошта подтвердил, что в переговорную команду Европы войдут представители пяти стран и двух институтов ЕС. Сама Кая Каллас ранее заявила о готовности представлять Евросоюз на переговорах. Однако окончательного решения относительно единого европейского переговорщика пока нет.