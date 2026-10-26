У Павлограді після атаки РФ згоріло авто: є жертви

Рятувальники на місці трагедії. Фото: ДСНС Дніпропетровщини

У Павлограді Дніпропетровської області внаслідок російського удару загинула одна людина, ще семеро постраждали, серед яких двоє дітей. Атака спричинила пожежу легкових автомобілів та пошкодження багатоквартирних житлових будинків і магазину.

Про це повідомляє портал Новини.LIVE з посиланням на Державну службу України з надзвичайних ситуацій.

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Медики та ДСНС рятують людей. Фото: ДСНС Дніпропетровщини

Наслідки російського удару по Павлограду

За інформацією ДСНС, внаслідок атаки російських військ по місту загинула одна людина. Ще семеро людей постраждали, зокрема двоє дітей. П’ятеро людей було госпіталізовані.



Дві 10-річні дівчинки та 37-річна жінка — у тяжкому стані. В Дніпропетровській ОВА заявили, що медики постійно поруч із пораненими, надають усю необхідну допомогу.

Через обстріл повністю згорів легковий автомобіль. Також пошкоджень зазнали багатоквартирні житлові будинки, магазин та інші припарковані автомобілі.

Автомобіль повністю згорів. Фото: ДСНС Дніпропетровщини

На місці події працювали рятувальники, які оперативно ліквідували пожежу.

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Нагадаємо, раніше портал Новини.LIVE повідомляв, що вранці 26 жовтня російські війська атакували торговельний центр у Запоріжжі, який на той момент уже не працював.

Також Новини.LIVE писав, що в ніч проти 26 жовтня Росія застосувала проти України 140 ударних безпілотників та керовані авіаційні ракети. Сили ППО знищили або подавили 115 повітряних цілей, серед яких 112 дронів і три ракети Х-59/69.