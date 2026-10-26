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Главная Новости дня Россия нанесла удар по Павлограду: один погибший и семь пострадавших

Россия нанесла удар по Павлограду: один погибший и семь пострадавших

Ua ru
26 октября 2026 16:14
В Павлограде после атаки РФ сгорела машина: есть жертвы
Спасатели на месте трагедии. Фото: ГСЧС Днепропетровской области

В Павлограде Днепропетровской области в результате российского удара погиб один человек, еще семеро пострадали, среди них двое детей. Атака вызвала пожар легковых автомобилей и повреждения многоквартирных жилых домов и магазина.

Об этом сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на Государственную службу Украины по чрезвычайным ситуациям.

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Сотрудники ГСЧС
Медики и ГСЧС спасают людей. Фото: ГСЧС Днепропетровской области

Последствия российского удара по Павлограду

По информации ГСЧС, в результате атаки российских войск на город погиб один человек. Еще семеро человек пострадали, в том числе двое детей. Пятеро человек были госпитализированы. Две 10-летние девочки и 37-летняя женщина — в тяжелом состоянии. В Днепропетровской ОВА заявили, что медики постоянно находятся рядом с ранеными и оказывают всю необходимую помощь.

Из-за обстрела полностью сгорел легковой автомобиль. Также повреждения получили многоквартирные жилые дома, магазин и другие припаркованные автомобили.

Сотрудники ГСЧС
Автомобиль полностью сгорел. Фото: ГСЧС Днепропетровской области

На месте происшествия работали спасатели, которые оперативно ликвидировали пожар.

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Сотрудники ГСЧС
Спасатели помогают госпитализировать людей. Фото: ГСЧС Днепропетровской области

Напомним, ранее портал Новини.LIVE сообщал, что утром 26 октября российские войска атаковали торговый центр в Запорожье, который на тот момент уже не работал.

Также Новини.LIVE писал, что в ночь на 26 октября Россия применила против Украины 140 ударных беспилотников и управляемые авиационные ракеты. Силы ПВО уничтожили или подавили 115 воздушных целей, среди которых 112 дронов и три ракеты Х-59/69.

ГСЧС Днепропетровская область обстрелы погибшие Павлоград
Леонид Ужва - Редактор новостей
Автор:
Леонид Ужва

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