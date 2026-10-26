Мобільно-вогнева група готується відбивати атаку. Фото: ДПСУ

Українські міста знову опинилися під комбінованим ударом. Росія застосувала по Україні в ніч проти 26 жовтня дрони та ракети. Українським силам протиповітряної оборони вдалося ліквідувати більшість цілей, але частина апаратів продовжує перебувати в повітряному просторі.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на звіт Повітряних сил ЗСУ.

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Що відомо про результати відбиття російської атаки по Україні 26 жовтня

За даними військового командування, масований наліт, який ворог розпочав напередодні о 18:00, досі не завершився. У небі продовжують маневрувати кілька нерозпізнаних безпілотників, тому громадян просять не ігнорувати правила безпеки.

Ворожі засоби ураження змогли прорватися до 15 різних локацій, де зафіксовані прямі влучання. Додатково у чотирьох точках виявили наслідки від падіння уламків перехоплених апаратів.

Станом на восьму годину ранку 26 жовтня захисникам неба вдалося подавити та знищити загалом 115 цілей. Завдяки злагодженим діям зенітних ракетних військ та операторів безпілотних систем ліквідовано:

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три керовані авіаційні ракети модифікації Х-59/69;

112 безпілотних літальних апаратів різних типів;

56 реактивних "Шахедів" (з-поміж усіх підтверджених збитих дронів);

апарати "Гербера" та інші імітаційні цілі невідомого типу.

Статистика збиття 26 жовтня. Фото: Повітряні сили ЗСУ

Росіяни випустили 140 ударних БпЛА, серед яких рівно половина — це швидкісні реактивні версії "Shahed". Крім того, на радарах фіксувалися дрони-імітатори "Пародія".

Новини.LIVE повідомляли, що в ніч проти 26 жовтня російська армія атакувала кілька регіонів України. Під прицілом крилатих ракет опинився Кропивницький, де під час повітряної тривоги прогриміла серія гучних вибухів.

Тієї ж ночі окупанти завдали ударів по Запоріжжю. У місті понівечило цивільні автівки й житлові будинки, серед городян є поранені.

За останню добу росіяни скинули авіабомби, випустили дрони та били з артилерії по 25 населених пунктах Сумщини. У кількох прикордонних громадах постраждали мирні жителі, значних руйнувань зазнав приватний сектор.