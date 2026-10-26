Мобильно-огневая группа готовится отразить атаку. Фото: ГПСУ

Украинские города вновь оказались под комбинированным ударом. В ночь на 26 октября Россия применила против Украины дроны и ракеты. Украинским силам противовоздушной обороны удалось уничтожить большинство целей, но часть аппаратов по-прежнему находится в воздушном пространстве.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на отчет Воздушных сил ВСУ.

Реклама

Что известно о результатах отражения российской атаки на Украину 26 октября

По данным военного командования, массированный налёт, который враг начал накануне в 18:00, до сих пор не завершился. В небе продолжают маневрировать несколько неопознанных беспилотников, поэтому граждан просят не игнорировать правила безопасности.

Вражеские средства поражения смогли прорваться в 15 различных мест, где зафиксированы прямые попадания. Кроме того, в четырёх точках обнаружили последствия падения обломков перехваченных аппаратов.

По состоянию на восемь часов утра 26 октября защитникам неба удалось подавить и уничтожить в общей сложности 115 целей. Благодаря слаженным действиям зенитных ракетных войск и операторов беспилотных систем ликвидированы:

Читайте также:

три управляемые авиационные ракеты модификации Х-59/69;

112 беспилотных летательных аппаратов различных типов;

56 реактивных "Шахедов" (среди всех подтвержденных сбитых дронов);

аппараты "Гербера" и другие имитационные цели неизвестного типа.

Статистика сбитых аппаратов 26 октября. Фото: Воздушные силы ВСУ

Россияне запустили 140 ударных БПЛА, среди которых ровно половина — это скоростные реактивные версии «Shahed». Кроме того, на радарах фиксировались дроны-имитаторы «Пародия».

Новини.LIVE сообщали, что в ночь на 26 октября российская армия атаковала несколько регионов Украины. Под прицелом крылатых ракет оказался Кропивницкий, где во время воздушной тревоги прогремела серия громких взрывов.

В ту же ночь оккупанты нанесли удары по Запорожью. В городе были повреждены гражданские автомобили и жилые дома, среди горожан есть раненые.

За последние сутки россияне сбросили авиабомбы, запустили дроны и обстреляли из артиллерии 25 населенных пунктов Сумской области. В нескольких приграничных общинах пострадали мирные жители, значительные разрушения понесла частная застройка.