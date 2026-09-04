Обстріл Дніпропетровщини 4 вересня: загинули двоє поліцейських

Обстріли Дніпропетровської області. Фото: ДСНС

За даними ОВА станом на ранок, 4 вересня, російські війська здійснили понад десять атак на Дніпропетровську область. Від ворожих ударів по Богданівській громаді загинули двоє працівників поліції, ще один перебуває у важкому стані. На Нікопольщині окупанти пошкодили супермаркет і територію місцевого підприємства.

Про це Новини.LIVE повідомляє з посиланням на дані від Дніпропетровської ОВА.

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Наслідки російських атак на Дніпропетровщину

Найважчі наслідки через російський обстріл зафіксували на території Богданівської громади, що у Павлоградському районі. Там унаслідок ворожого удару обірвалося життя двох працівників поліції.

Ще один правоохоронець отримав серйозні поранення, і наразі він перебуває у медичному закладі у важкому стані. Атака по цій території також призвела до пожежі та пошкодила легкові автомобілі.

Загалом російська армія спрямувала на мирні населені пункти області безпілотні літальні апарати та важку артилерію. Протягом звітного періоду загарбники здійснили понад десять атак, зосередивши вогонь на двох районах регіону.

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Окрім Павлоградщини, під масованим ударом опинився Нікопольський район. Ворожі снаряди та дрони падали безпосередньо у Нікополі, а також на територіях Покровської та Марганецької громад. Там зафіксовано пошкодження місцевого підприємства, а також будівлі супермаркету.

Новини.LIVE писали про те, що у ніч проти 4 вересня російські війська вдарили по Запоріжжю, спричинивши займання в одному з житлових будинків.

Також ввечері, 3 вересня, росіяни застосували реактивні безпілотники по Кропивницькому. Через атаку зазнали руйнувань приватна оселя та місцеве підприємство, одна людина отримала травми.

Тим часом у Дніпропетровській області почали додатково укріплювати заправки від можливих російських атак. Так навколо АЗС монтують бетонні укриття, захисні стінки та габіони. Попри загрози, ситуація з паливом у регіоні стабільна і дефіциту бензину чи дизелю немає.