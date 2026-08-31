На Дніпропетровщині посилюють захист АЗС від атак РФ

АЗС на Дніпропетровщині. Фото: кадр з відео

На Дніпропетровщині посилюють захист автозаправних станцій через загрозу російських ударів. На АЗС встановлюють мобільні укриття, габіони та захисні перекриття. Водночас область наразі повністю забезпечена пальним, дефіциту немає.

Про це Дніпропетровська обласна військова адміністрація повідомила у відповідь на запит Новини.LIVE, передає журналістка Новини.LIVE Альона Шевчук.

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Як на Дніпропетровщині захищають АЗС від атак РФ

В Дніпропетровській ОВА розповіли, як в області готують автозаправні станції до можливих ворожих ударів. Зокрема, на АЗС встановлюють мобільні укриття, габіони та захисні перекриття. Це має посилити інженерний захист об'єктів.

Загалом у Дніпропетровській області працює понад 300 автозаправних станцій. За даними ОВА, нині вони повністю забезпечують потреби регіону у пальному — як цивільного населення, так і оборонного сектору, аграріїв та промисловості.

Наразі дефіциту пального в області немає.

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Водночас під час повітряної тривоги АЗС припиняють роботу. Працівники та відвідувачі мають залишити територію станції.

В ОВА також зазначили, що системно співпрацюють із паливним бізнесом. Лише протягом липня відбулося кілька зустрічей, під час яких обговорювали подальші кроки для безпечного та безперебійного постачання пального до області.

Зараз основний акцент роблять не лише на тому, щоб пальне було в наявності, а й на тому, щоб самі АЗС могли безпечніше працювати в умовах постійної загрози російських атак.

Обстріли Росією Дніпропетровщини

Новини.LIVE інформували, що 31 серпня 2026 року Росія понад десять разів атакувала чотири райони Дніпропетровщини дронами, артилерією та авіабомбами. Внаслідок обстрілів постраждав 38-річний чоловік, його госпіталізували у стані середньої тяжкості. Також пошкоджені приватні будинки, господарські споруди, автомобілі, зупинка та підприємство.

Новини.LIVE також писали, що російські війська за добу 28 серпня масовано атакували Дніпропетровщину важкою артилерією та ударними дронами. Під обстрілами опинилися три райони області, двоє мирних жителів отримали поранення. Також пошкоджені підприємства, а в Павлограді після удару спалахнула будівля великої логістичної компанії.