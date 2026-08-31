В Днепропетровской области усиливают защиту АЗС от атак РФ

АЗС в Днепропетровской области. Фото: кадр из видео

В Днепропетровской области усиливают защиту автозаправочных станций из-за угрозы российских ударов. На АЗС устанавливают мобильные укрытия, габионы и защитные перекрытия. При этом область в настоящее время полностью обеспечена топливом, дефицита нет.

Об этом Днепропетровская областная военная администрация сообщила в ответ на запрос Новини.LIVE, передает журналистка Новини.LIVE Алена Шевчук.

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Как в Днепропетровской области защищают АЗС от атак РФ

В Днепропетровской ОВА рассказали, как в области готовят автозаправочные станции к возможным вражеским ударам. В частности, на АЗС устанавливают мобильные укрытия, габионы и защитные перекрытия. Это должно усилить инженерную защиту объектов.

Всего в Днепропетровской области работает более 300 автозаправочных станций. По данным ОВА, в настоящее время они полностью обеспечивают потребности региона в топливе — как гражданского населения, так и оборонного сектора, аграриев и промышленности.

На данный момент дефицита топлива в области нет.

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В то же время во время воздушной тревоги АЗС приостанавливают работу. Работники и посетители должны покинуть территорию станции.

В ОВА также отметили, что системно сотрудничают с топливным бизнесом. Только в течение июля состоялось несколько встреч, в ходе которых обсуждались дальнейшие шаги для безопасной и бесперебойной поставки топлива в область.

Сейчас основной акцент делается не только на том, чтобы топливо было в наличии, но и на том, чтобы сами АЗС могли более безопасно работать в условиях постоянной угрозы российских атак.

Обстрелы Россией Днепропетровщины

Новини.LIVE сообщали, что 31 августа 2026 года Россия более десяти раз атаковала четыре района Днепропетровской области с помощью дронов, артиллерии и авиабомб. В результате обстрелов пострадал 38-летний мужчина, его госпитализировали в состоянии средней тяжести. Также повреждены частные дома, хозяйственные постройки, автомобили, остановка и предприятие.

Новини.LIVE также сообщали, что российские войска в течение суток 28 августа массированно атаковали Днепропетровскую область тяжелой артиллерией и ударными дронами. Под обстрелами оказались три района области, двое мирных жителей получили ранения. Также повреждены предприятия, а в Павлограде после удара загорелось здание крупной логистической компании.