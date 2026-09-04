Обстрел Днепропетровской области 4 сентября: погибли двое полицейских

Обстрелы Днепропетровской области. Фото: ГСЧС

По данным ОВА, по состоянию на утро 4 сентября российские войска совершили более десяти атак на Днепропетровскую область. В результате вражеских ударов по Богдановской общине погибли двое сотрудников полиции, ещё один находится в тяжёлом состоянии. В Никопольском районе оккупанты повредили супермаркет и территорию местного предприятия.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на данные Днепропетровской ОГА.

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Последствия российских атак на Днепропетровскую область

Наиболее тяжелые последствия российского обстрела зафиксированы на территории Богдановской общины в Павлоградском районе. Там в результате вражеского удара погибли двое сотрудников полиции.

Еще один правоохранитель получил серьезные ранения и в настоящее время находится в медицинском учреждении в тяжелом состоянии. Атака на эту территорию также привела к пожару и повредила легковые автомобили.

В целом российская армия направила на мирные населенные пункты области беспилотные летательные аппараты и тяжелую артиллерию. В течение отчетного периода захватчики совершили более десяти атак, сосредоточив огонь на двух районах региона.

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Помимо Павлоградского района, под массированным ударом оказался Никопольский район. Вражеские снаряды и дроны падали непосредственно в Никополе, а также на территории Покровской и Марганецкой общин. Там зафиксированы повреждения местного предприятия, а также здания супермаркета.

Новини.LIVE сообщали о том, что в ночь на 4 сентября российские войска нанесли удар по Запорожью, вызвав возгорание в одном из жилых домов.

Также вечером 3 сентября россияне применили реактивные беспилотники по Кропивницкому. В результате атаки были разрушены частный дом и местное предприятие, один человек получил травмы.

Между тем в Днепропетровской области начали дополнительно укреплять заправки от возможных российских атак. Так, вокруг АЗС монтируют бетонные укрытия, защитные стенки и габионы. Несмотря на угрозы, ситуация с топливом в регионе стабильна, и дефицита бензина или дизельного топлива нет.