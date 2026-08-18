Росія створила дрони з вибухівкою для зрізання електроопор: ГУР

Виставка російських дронів в Москві. Фото: росЗМІ

Анастасія Постоєнко Редактор стрічки новин

З наближенням холодів армія Росії готує нові удари по критичній інфраструктурі України, застосовуючи новітні дрони для знищення ЛЕП. Вони розробили безпілотники з вибухівкою, яка здатна буквально "зрізати" електроопори. Окрім того, розвідка попередила про загрози для газотранспортної системи, водопостачання, мостів та військових об'єктів у різних регіонах.

Про це повідомляє Новини.LIVE, посилаючись на слова заступника начальника ГУР МО Вадима Скібіцького в інтерв'ю для "РБК-Україна".

Росія готується до масштабних атак по енергетиці Україні і модернізувала дрони

Російська армія готується до осінньо-зимової кампанії ударів, маючи на озброєнні нові засоби ураження. Зокрема, для атак на енергетичний сектор росіяни створили спеціальний безпілотник. Як розповів заступник начальника ГУР МО генерал-майор Вадим Скібіцький, цей апарат призначений для цілеспрямованого знищення ліній електропередач. У крилах дрона розміщено вибуховий елемент, який під час зіткнення здатний буквально перерізати металеві електроопори.

Українська воєнна розвідка фіксує, що російська армія веде активне вивчення критичної інфраструктури по всій території держави, використовуючи для цього супутники в космосі.

Ключовими мішенями для обстрілів у холодну пору року стануть системи опалення та електрогенерації, оскільки вони є найбільш вразливими місцями України. Водночас загальний перелік пріоритетних цілей в росіян залишається незмінним. До нього входять підприємства оборонно-промислового комплексу, військові бази, логістичні маршрути та автозаправні станції. Російські сили також продовжують свідомо спрямовувати удари по суто цивільних об'єктах.

Окрім енергетичної сфери, серйозна небезпека за оцінками розвідки є для роботи водних та газових комунікацій. Вадим Скібіцький підтвердив слова віцепрем'єр-міністра Дениса Шмигаля про наявність реальних ризиків для водопостачання, назвавши це одним із критичних елементів.

Не менш складною є ситуація навколо вітчизняної газотранспортної системи та об'єктів газовидобутку в Харківській і Полтавській областях, які вже неодноразово зазнавали ворожих атак раніше.

Розвідка стежить за планами Росії щодо атак по логістиці

Окремим пріоритетом для російських військових залишаються транспортні артерії.

"Російські війська останнім часом б'ють по мостах у прифронтових областях – на Сумщині, Харківщині, Чернігівщині. Вони системно атакують критично важливі мости в Затоці та в Маяках, які дуже важливими елементами нашої транспортної системи", — повідомив Вадим Скібіцький.

Переправи через річку Дніпро також належать до критичної інфраструктури, тому розвідники докладають максимальних зусиль для здобуття випереджальної інформації щодо можливих ударів по цьому напрямку.

"Коли об'єкт стає найбільш критичним для нас — тоді ворог починає по ньому працювати", — підкреслив генерал-майор.

Як повідомляли раніше Новини.LIVE, за останній тиждень російські війська завдали ударів по 13 інфраструктурних об'єктах Групи "Нафтогаз" у різних областях України, використовуючи комбіновані атаки ракетами та дронами. Деякі з цих підприємств опинилися під ворожим прицілом повторно.

Також для масованих нальотів Росія розгорнула мережу з десяти секретних баз поблизу українських і білоруських кордонів, обладнаних пусковими майданчиками для нових далекобійних дронів. Звідти окупанти вже б'ють по Києву, причому радіус дії цього озброєння потенційно дозволяє дотягнутися навіть до Варшави та інших локацій на території країн НАТО.

Згідно з даними української воєнної розвідки, на серпень 2026 року російський військово-промисловий комплекс накопичив близько 6,2 тисячі безпілотників типу "Герань" різних модифікацій.

Знаючи про проблеми в Україні з постачаннями боєприпасів для ППО, Москва повністю переорієнтувала оборонну промисловість на випуск високоточних далекобійних систем. За допомогою цієї тактики Кремль планує зруйнувати українську критичну інфраструктуру прийдешньої зими та примусити до миру на їх умовах.