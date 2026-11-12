Херсон після російських ударів. Фото: Херсонська МВА

У четвер, 12 листопада, російські війська посилили обстріли Херсона. Від самого ранку в місті фіксують високу інтенсивність ворожих ударів, через що місцевих жителів закликають без нагальної потреби не перебувати на вулиці, де противник влаштував полювання.

Про це повідомив начальник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін, передає Новини.LIVE.

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Жінка йде вулицею Херсона. Фото: Reuters

Прокудін попередив про небезпеку в Херсоні

За словами очільника ОВА, російські війська продовжують атакувати місто різними видами озброєння. Через загрозу нових ударів жителів закликають обмежити пересування вулицями.

"Сьогодні фіксуємо високу інтенсивність російських ударів по Херсону. Від самого ранку ворог атакує місто зі ствольної та реактивної артилерії, а також за допомогою безпілотників", — повідомив Прокудін.

Глава ОВА наголосив, що за нинішніх обставин будь-яке перебування на відкритій місцевості може становити небезпеку.

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"У разі загрози негайно прямуйте до найближчого укриття або іншого безпечного місця", — закликав начальник ОВА.

Повідомлення Олександра Прокудіна. Фото: скриншот

Нагадаємо, раніше Новини.LIVE повідомляв, що 11 листопада Офіс генпрокурора оприлюднив статистику злочинів на Херсонщині від початку повномасштабного вторгнення. Правоохоронці зареєстрували понад 55 тисяч правопорушень проти миру, безпеки людства та національної безпеки.

Також Новини.LIVE писав, що начальник Херсонської МВА Ярослав Шанько повідомив про 65 тисяч жителів, які залишаються в місті. Попри постійні російські обстріли, різкого збільшення кількості охочих евакуюватися немає.