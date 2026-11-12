Херсон после российских ударов. Фото: Херсонская ГВА

В четверг, 12 ноября, российские войска усилили обстрелы Херсона. С самого утра в городе фиксируют высокую интенсивность вражеских ударов, из-за чего местных жителей призывают без крайней необходимости не находиться на улице, где противник устроил охоту.

Об этом сообщил начальник Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин, передает Новини.LIVE.

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Женщина идет по улице Херсона. Фото: Reuters

Прокудин предупредил об опасности в Херсоне

По словам главы ОВА, российские войска продолжают атаковать город различными видами вооружения. Из-за угрозы новых ударов жителей призывают ограничить передвижение по улицам.

"Сегодня фиксируем высокую интенсивность российских ударов по Херсону. С самого утра враг атакует город из ствольной и реактивной артиллерии, а также с помощью беспилотников", — сообщил Прокудин.

Глава ОВА подчеркнул, что в нынешних обстоятельствах любое пребывание на открытой местности может представлять опасность.

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"В случае угрозы немедленно направляйтесь к ближайшему укрытию или другому безопасному месту", — призвал начальник ОВА.

Сообщение Александра Прокудина. Фото: скриншот

Напомним, ранее Новини.LIVE сообщал, что 11 ноября Офис генпрокурора обнародовал статистику преступлений в Херсонской области с начала полномасштабного вторжения. Правоохранители зарегистрировали более 55 тысяч правонарушений против мира, безопасности человечества и национальной безопасности.

Также Новини.LIVE писал, что начальник Херсонской ГВА Ярослав Шанько сообщил о 65 тысячах жителей, которые остаются в городе. Несмотря на постоянные российские обстрелы, резкого увеличения количества желающих эвакуироваться нет.