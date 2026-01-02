РФ намагається переконати США у нібито замаху дронами на Путіна

Переговори російського воєначальника з представником апарату військового аташе при посольстві США в Москві. Фото: кадр з відео

В Росії заявили про передачу американській стороні матеріалів, які, за її твердженням, мають свідчити про нібито спробу України здійснити атаку безпілотниками на резиденцію кремлівського лідера Володимира Путіна.

Про це повідомили у пресслужбі російського Міністерства оборони.

За повідомленням російського відомства, йдеться про документи та технічні носії, які нібито були вилучені після ураження українського БпЛА російськими засобами протиповітряної оборони в ніч на 29 грудня 2025 року над територією Новгородської області.

Повідомлення. Фото: скриншот

У Москві стверджують, що безпілотник брав участь у так званій "терористичній атаці" та був спрямований у бік президентської резиденції.

Передача інформації відбулася у форматі контакту з представником апарату військового аташе при американському посольстві в Москві. Офіційні коментарі щодо змісту матеріалів або їхньої оцінки американською стороною наразі не оприлюднювалися.

Нагадаємо, що американська розвідка нещодавно заявила, що наразі немає доказів того, що Україна нібито хотіла атакувати резиденцію Вололимира Путіна.

На звинувачення Росії реагував й президент Дональд Трамп.

Своєю чергою Володимир Зеленський заявляв, що Росія звинуватила в атаці ЗСУ, щоб зірвати мирні ініціативи.