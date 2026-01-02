Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиМодаПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Росія передала США нові "докази" щодо атаки дронів на Путіна

Росія передала США нові "докази" щодо атаки дронів на Путіна

Ua ru
Дата публікації: 2 січня 2026 10:00
РФ намагається переконати США у нібито замаху дронами на Путіна
Переговори російського воєначальника з представником апарату військового аташе при посольстві США в Москві. Фото: кадр з відео

В Росії заявили про передачу американській стороні матеріалів, які, за її твердженням, мають свідчити про нібито спробу України здійснити атаку безпілотниками на резиденцію кремлівського лідера Володимира Путіна.

Про це повідомили у пресслужбі російського Міністерства оборони.

Реклама
Читайте також:

Росія хоче переконати США, що Україна нібито хотіла скоїти замах на Путіна

За повідомленням російського відомства, йдеться про документи та технічні носії, які нібито були вилучені після ураження українського БпЛА російськими засобами протиповітряної оборони в ніч на 29 грудня 2025 року над територією Новгородської області.

null
Повідомлення. Фото: скриншот

У Москві стверджують, що безпілотник брав участь у так званій "терористичній атаці" та був спрямований у бік президентської резиденції.

Передача інформації відбулася у форматі контакту з представником апарату військового аташе при американському посольстві в Москві. Офіційні коментарі щодо змісту матеріалів або їхньої оцінки американською стороною наразі не оприлюднювалися.

Нагадаємо, що американська розвідка нещодавно заявила, що наразі немає доказів того, що Україна нібито хотіла атакувати резиденцію Вололимира Путіна.

На звинувачення Росії реагував й президент Дональд Трамп.

Своєю чергою Володимир Зеленський заявляв, що Росія звинуватила в атаці ЗСУ, щоб зірвати мирні ініціативи.

США володимир путін замах дрони Росія
Анастасія Постоєнко - Редактор
Автор:
Анастасія Постоєнко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації