Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыМодаПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня РФ передала США новые "доказательства" об атаке БпЛА на Путина

РФ передала США новые "доказательства" об атаке БпЛА на Путина

Ua ru
Дата публикации 2 января 2026 10:00
РФ пытается убедить США в якобы покушении с помощью дронов на Путина
Переговоры российского военачальника с представителем аппарата военного атташе при посольстве США в Москве. Фото: кадр из видео

В России заявили о передаче американской стороне материалов, которые, по ее утверждению, должны свидетельствовать о якобы попытке Украины осуществить атаку беспилотниками на резиденцию кремлевского лидера Владимира Путина.

Об этом сообщили в пресс-службе российского Министерства обороны.

Реклама
Читайте также:

Россия хочет убедить США, что Украина якобы хотела совершить покушение на Путина

По сообщению российского ведомства, речь идет о документах и технических носителях, которые якобы были изъяты после поражения украинского БПЛА российскими средствами противовоздушной обороны в ночь на 29 декабря 2025 года над территорией Новгородской области.

null
Сообщение. Фото: скриншот

В Москве утверждают, что беспилотник участвовал в так называемой "террористической атаке" и был направлен в сторону президентской резиденции.

Передача информации состоялась в формате контакта с представителем аппарата военного атташе при американском посольстве в Москве. Официальные комментарии относительно содержания материалов или их оценки американской стороной пока не обнародовались.

Напомним, что американская разведка недавно заявила, что пока нет доказательств того, что Украина якобы хотела атаковать резиденцию Владимира Путина.

На обвинения России реагировал и президент Дональд Трамп.

В свою очередь Владимир Зеленский заявлял, что Россия обвинила в атаке ВСУ, чтобы сорвать мирные инициативы.

США владимир путин покушение дроны Россия
Анастасия Постоенко - Редактор
Автор:
Анастасия Постоенко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации