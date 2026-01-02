РФ пытается убедить США в якобы покушении с помощью дронов на Путина

Переговоры российского военачальника с представителем аппарата военного атташе при посольстве США в Москве. Фото: кадр из видео

В России заявили о передаче американской стороне материалов, которые, по ее утверждению, должны свидетельствовать о якобы попытке Украины осуществить атаку беспилотниками на резиденцию кремлевского лидера Владимира Путина.

Об этом сообщили в пресс-службе российского Министерства обороны.

Реклама

Читайте также:

Россия хочет убедить США, что Украина якобы хотела совершить покушение на Путина

По сообщению российского ведомства, речь идет о документах и технических носителях, которые якобы были изъяты после поражения украинского БПЛА российскими средствами противовоздушной обороны в ночь на 29 декабря 2025 года над территорией Новгородской области.

Сообщение. Фото: скриншот

В Москве утверждают, что беспилотник участвовал в так называемой "террористической атаке" и был направлен в сторону президентской резиденции.

Передача информации состоялась в формате контакта с представителем аппарата военного атташе при американском посольстве в Москве. Официальные комментарии относительно содержания материалов или их оценки американской стороной пока не обнародовались.

Напомним, что американская разведка недавно заявила, что пока нет доказательств того, что Украина якобы хотела атаковать резиденцию Владимира Путина.

На обвинения России реагировал и президент Дональд Трамп.

В свою очередь Владимир Зеленский заявлял, что Россия обвинила в атаке ВСУ, чтобы сорвать мирные инициативы.