Третя світова війна — Росія погрожує НАТО через збиття літаків

Росія пригрозила НАТО війною. Там заявили, якщо будь-яка країна Альянсу зіб'є російський літак, це означатиме початок збройного конфлікту.

Про це заявив посол Росії у Франції Олексій Мєшков в інтерв'ю RTL.

Росія погрожує НАТО війною

Відповідаючи на питання про реакцію Росії на збиття літака будь-якою країною НАТО, Мєшков заявив, що "це буде війна".

За словами посла РФ у Франції, російські літаки нібито постійно стикаються з провокаціями з боку авіації Альянсу. Однак Росії "уникає ескалації і не вдається до силових заходів".

"Багато літаків НАТО порушують повітряний простір Росії, це трапляється досить часто. Але їх не збивають", — сказав Олексій Мєшков.

Водночас він відкинув звинувачення щодо порушення повітряного простору європейських країн упродовж останніх тижнів.

"Росія не робить цього, не грається з ким-небудь. Це не дуже в нашому стилі", — заявив посол.

Нагадаємо, 13 вересня румунські винищувачі перехопили безпілотник Росії, який наблизився до повітряного простору країни. Для цього в небо підняли літаки F-16.

А 19 вересня три російські літаки залетіли в повітряний простір Естонії. Вони перебували там близько 12 хвилин.