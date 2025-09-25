Третья мировая война — Россия угрожает НАТО из-за сбития самолетов

Россия набросилась на НАТО с угрозами — что стало причиной
Россия пригрозила НАТО войной. Там заявили, если любая страна Альянса собьет российский самолет, это будет означать начало вооруженного конфликта.
Об этом заявил посол России во Франции Алексей Мешков в интервью RTL.
Россия угрожает НАТО войной
Отвечая на вопрос о реакции России на сбитие самолета какой-либо страной НАТО, Мешков заявил, что "это будет война".
По словам посла РФ во Франции, российские самолеты якобы постоянно сталкиваются с провокациями со стороны авиации Альянса. Однако России "избегает эскалации и не прибегает к силовым мерам".
"Многие самолеты НАТО нарушают воздушное пространство России, это случается довольно часто. Но их не сбивают", — сказал Алексей Мешков.
В то же время он отверг обвинения в нарушении воздушного пространства европейских стран в последние недели.
"Россия не делает этого, не играет с кем-либо. Это не очень в нашем стиле", — заявил посол.
Напомним, 13 сентября румынские истребители перехватили беспилотник России, который приблизился к воздушному пространству страны. Для этого в небо подняли самолеты F-16.
А 19 сентября три российских самолета залетели в воздушное пространство Эстонии. Они находились там около 12 минут.
