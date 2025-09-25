Видео
Главная Новости дня Россия набросилась на НАТО с угрозами — что стало причиной

Россия набросилась на НАТО с угрозами — что стало причиной

Ua ru
Дата публикации 25 сентября 2025 18:26
Третья мировая война — Россия угрожает НАТО из-за сбития самолетов
Посол России во Франции Алексей Мешков. Фото: росСМИ

Россия пригрозила НАТО войной. Там заявили, если любая страна Альянса собьет российский самолет, это будет означать начало вооруженного конфликта.

Об этом заявил посол России во Франции Алексей Мешков в интервью RTL.

Читайте также:

Россия угрожает НАТО войной

Отвечая на вопрос о реакции России на сбитие самолета какой-либо страной НАТО, Мешков заявил, что "это будет война".

По словам посла РФ во Франции, российские самолеты якобы постоянно сталкиваются с провокациями со стороны авиации Альянса. Однако России "избегает эскалации и не прибегает к силовым мерам".

"Многие самолеты НАТО нарушают воздушное пространство России, это случается довольно часто. Но их не сбивают", — сказал Алексей Мешков.

В то же время он отверг обвинения в нарушении воздушного пространства европейских стран в последние недели.

"Россия не делает этого, не играет с кем-либо. Это не очень в нашем стиле", — заявил посол.

Напомним, 13 сентября румынские истребители перехватили беспилотник России, который приблизился к воздушному пространству страны. Для этого в небо подняли самолеты F-16.

А 19 сентября три российских самолета залетели в воздушное пространство Эстонии. Они находились там около 12 минут.

НАТО самолеты Россия угрозы
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
