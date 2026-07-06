Росія масовано атакувала Херсонщину: пошкоджено інфраструктуру та будинки

Рятувальник. Фото ілюстративне: ДСНС

Аркадій Пастула Редактор стічки новин

Російські окупанти упродовж минулої доби масовано атакували Херсонську область. Внаслідок обстрілу пошкоджено інфраструктуру та будинки. Крім того, люди отримали поранення.

Про це повідомляють очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін та пресслужба Херсонської ОВА, передає Новини.LIVE.

Російський обстріл Херсонщини

Минулої доби під російським дроновим терором та артилерійськими обстрілами були Антонівка, Зеленівка, Зимівник, Комишани, Молодіжне, Наддніпрянське, Садове, Понятівка, Станіслав, Олександрівка, Білозерка, Дніпровське, Кізомис, Правдине, Томина Балка, Янтарне, Берислав, Раківка, Тараса Шевченка, Урожайне, Борозенське, Чарівне, Новополтавка, Милове, Качкарівка, Новокаїри, Миролюбівка, Нововоскресенське, Новоолександрівка, Золота Балка, Гаврилівка, Петропавлівка, Костирка, Тягинка, Бургунка, Високе, Львівські Отруби та місто Херсон.

"Російські військові били по критичній та соціальній інфраструктурі; житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили дві багатоповерхівки та три приватні будинки. Також окупанти понівечили стільникову вежу, зерносховище, господарські споруди та приватні автомобілі", — розповів Прокудін.

Внаслідок російського обстрілу поранення отримали четверо людей.

Крім того, до лікарні доставили 45-річну жінку, яку 5 липня близько 23:30 російські окупанти атакували з дрона у Дніпровському районі Херсона. У неї діагностували уламкові поранення обличчя та рук, контузію, вибухову й закриту черепно-мозкову травми.

Як писали Новини.LIVE з посиланням на Дніпропетровську ОВА, 5 липня російські окупанти атакували чотири райони Дніпропетровщини. Загарбники били дронами, артилерією та авіабомбами.

Крім того, вчора Росія вдарила по багатоповерхівці в Запоріжжі, внаслідок чого загинула одна людина. Також поранення отримали двоє поліцейських.