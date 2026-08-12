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Головна Новини дня Росія била по Україні дронами і ракетами: скільки цілей збито

Росія била по Україні дронами і ракетами: скільки цілей збито

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Дата публікації: 12 серпня 2026 10:58
Нічний обстріл України 12 серпня: результати роботи ППО
Боєць мобільно-вогневої групи ППО. Фото: Генштаб ЗСУ

Станом на 09:00 ранку 12 серпня українські захисники знешкодили 112 зі 138 ворожих безпілотників, випущених Росією під час тривалого комбінованого удару. Основний удар припав на Сумщину та Одещину.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на звіт Командування Повітряних сил ЗСУ.

Звіт роботи ППО за добу станом на 12 серпня

Російські війська здійснили комбіновану атаку на Україну із застосуванням різних засобів. 

Зокрема, росіяни вдарили балістичною ракетою "Іскандер-М", протирадіолокаційною Х-31П та керованими авіаційними ракетами Х-35. Запуски ракет фіксували з території Ростовської області та акваторії Чорного моря. Серед 138 дронів були Shahed, включно з реактивними моделями, а також безпілотники "Гербера" та дрони-імітатори "Пародія". 

Збивати російські цілі підняли авіацію, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби та мобільні вогневі групи. Завдяки їхній роботі станом на 09:00 ранку на півночі, сході та півдні країни вдалося ліквідувати або подавити 112 безпілотників.

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Статистика збитих цілей. Фото: ПС ЗСУ

Попри роботу ППО, відомо про прямі влучання ворожої зброї у 16 місцях. Ще на двох локаціях впали уламки збитих апаратів. Наразі тривога не минула, адже у повітряному просторі України досі залишається кілька російських дронів.

Як писали Новини.LIVE, Україна припинила публічно оприлюднювати точні дані щодо кількості випущених Росією ракет під час масованих ударів по території держави. Як зазначають журналісти видання Bloomberg, такий крок було здійснено з вимогами безпеки.

Офіційний Сеул продовжує утримуватися від прямих постачань летального озброєння для потреб ЗСУ, незважаючи на наполегливі заклики Києва поглибити співпрацю на тлі відкритої підтримки Москви з боку Північної Кореї. У зовнішньополітичному відомстві Південної Кореї чітко підтвердили, що їхня урядова стратегія щодо російсько-українського конфлікту наразі залишатиметься незмінною.

Усвідомлюючи слабкі місця української протиповітряної оборони, російське керівництво переорієнтувало свій оборонно-промисловий комплекс на пріоритетний випуск високоточних далекобійних систем, які здатні ефективно проривати ППО України. Кремль розраховує завдати критичних руйнувань вітчизняній інфраструктурі під час прийдешньої зими, щоб остаточно зламати опір українського суспільства.

обстріли ППО війна в Україні
Анастасія Постоєнко - Редактор стрічки новин
Автор:
Анастасія Постоєнко
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