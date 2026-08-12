Ночной обстрел Украины 12 августа: результаты работы ПВО

Боец мобильно-огневой группы ПВО. Фото: Генштаб ВСУ

По состоянию на 09:00 утра 12 августа украинские защитники сбили 112 из 138 вражеских беспилотников, запущенных Россией в ходе продолжительной комбинированной атаки. Основной удар пришелся на Сумскую и Одесскую области.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на отчет Командования Воздушных сил ВСУ.

Отчет о работе ПВО за сутки по состоянию на 12 августа

Российские войска совершили комбинированную атаку на Украину с применением различных средств.

В частности, россияне нанесли удары баллистической ракетой "Искандер-М", противорадиолокационной ракетой Х-31П и управляемыми авиационными ракетами Х-35. Запуски ракет фиксировались с территории Ростовской области и акватории Черного моря. Среди 138 дронов были Shahed, включая реактивные модели, а также беспилотники "Гербера" и дроны-имитаторы "Пародия".

Для сбивания российских целей были задействованы авиация, зенитные ракетные войска, подразделения радиоэлектронной борьбы и мобильные огневые группы. Благодаря их работе по состоянию на 09:00 утра на севере, востоке и юге страны удалось ликвидировать или подавить 112 беспилотников.

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Статистика сбитых целей. Фото: ВВС ВСУ

Несмотря на работу ПВО, известно о прямых попаданиях вражеского оружия в 16 местах. Еще на двух локациях упали обломки сбитых аппаратов. Пока тревога не миновала, ведь в воздушном пространстве Украины до сих пор остаются несколько российских дронов.

Как писали Новини.LIVE, Украина перестала публично обнародовать точные данные о количестве ракет, выпущенных Россией во время массированных ударов по территории страны. Как отмечают журналисты издания Bloomberg, такой шаг был предпринят из соображений безопасности.

Официальный Сеул продолжает воздерживаться от прямых поставок летального вооружения для нужд ВСУ, несмотря на настойчивые призывы Киева углубить сотрудничество на фоне открытой поддержки Москвы со стороны Северной Кореи. В министерстве иностранных дел Южной Кореи четко подтвердили, что стратегия их правительства в отношении российско-украинского конфликта пока останется неизменной.

Осознавая слабые места украинской противовоздушной обороны, российское руководство переориентировало свой оборонно-промышленный комплекс на приоритетный выпуск высокоточных дальнобойных систем, способных эффективно прорывать ПВО Украины. Кремль рассчитывает нанести критические разрушения отечественной инфраструктуре в предстоящую зиму, чтобы окончательно сломить сопротивление украинского общества.