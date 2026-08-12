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Главная Новости дня Гидрометцентр прогнозирует ослабление жары в Украине сегодня

Гидрометцентр прогнозирует ослабление жары в Украине сегодня

Ua ru
Дата публикации 12 августа 2026 05:10
Гидрометцентр прогнозирует ослабление жары в Украине сегодня
Девушки на улице. Фото: Новини.LIVE

Синоптики сообщили прогноз погоды в Украине на среду, 12 августа. В этот день большую часть территории страны покроет переменная облачность, но значительных осадков не будет. Сегодня кратковременные дожди и грозы возможны лишь местами на юго-востоке.

Об этом пишет Укргидрометцентр и синоптик Наталья Диденко, передает Новини.LIVE.

Прогноз Укргидрометцентра на 12 августа

По данным Укргидрометцентра, 12 августа в Украине ожидается переменная облачность. В большинстве областей осадков не будет. В то же время на юго-востоке днем местами возможны кратковременные дожди и грозы.

Ветер северо-западный, 7–12 м/с.

Ночью температура составляла +12...+17 °C, днём — +21...+26 °C. На юге и востоке страны теплее: ночью +18...+23 °C, днём — +28...+33 °C.

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Карта прогноза погоды на 12 августа. Фото: Укргидрометцентр

Также 12 августа в большинстве областей Украины сохранится чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Спека послабиться до +26°: прогноз погоди на завтра - фото 2
Карта чрезвычайного уровня пожарной опасности на 12 августа. Фото: Укргидрометцентр

Прогноз Натальи Диденко на 12 августа

Синоптик Наталья Диденко прогнозирует существенное ослабление жары 12 августа. По её словам, большая часть Украины окажется в тылу холодного атмосферного фронта, из-за чего температура снизится до +21...+26 °C.

На юге и юго-востоке сохранится более жаркая погода — около +28...+31 °C.

Диденко отметила, что кратковременные грозовые дожди могут пройти в ночь на 12 августа. Днем 12 августа в Украине ожидается преимущественно сухая погода.

В Киеве синоптик прогнозирует около +23 °C, солнечную погоду с белыми облаками и без значительных осадков.

Новини.LIVE сообщали, что наиболее засушливая и жаркая погода в августе ожидается на юге и востоке Украины. В Запорожской, Днепропетровской, Одесской, Херсонской, Николаевской, Донецкой и Луганской областях в первой половине месяца температура воздуха может держаться на уровне +36...+39 °С, а в отдельные дни местами повышаться до +41 °С.

Новини.LIVE сообщали, что вероятные периоды геомагнитных колебаний в августе приходятся на 13–15, 21–23 и 29–31 августа. В эти дни прогнозируются слабые или умеренные изменения геомагнитного поля Земли. В то же время следует учитывать, что долгосрочные прогнозы носят ориентировочный характер. Их могут корректировать в зависимости от фактической активности Солнца.

погода Укргидрометцентр Наталка Диденко
Людмила Войтюк - Редактор
Автор:
Людмила Войтюк
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