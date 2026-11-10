Енергетики ремонтують ЛЕП. Фото: ДТЕК

Масований російський удар по енергооб'єктах у восьми регіонах України призвів до масштабних знеструмлень та запровадження жорстких обмежень. У кількох областях до кінця доби діють аварійні та погодинні відключення електроенергії. Зокрема, Київ та частина області залишаються без світла за екстреними графіками, які діятимуть невизначений період.

Про це повідомляє Укренерго та ДТЕК, передає Новини.LIVE.

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В яких регіонах Росія атакувала енергетику

Російські війська протягом усієї ночі та до самого ранку цілеспрямовано атакували енергетичну інфраструктуру України. Ворожі удари були зафіксовані одразу у восьми регіонах: на Харківщині, Сумщині, Полтавщині, Дніпропетровщині, а також у Київській, Вінницькій, Черкаській та Кіровоградській областях.

Наслідки цих обстрілів виявилися відчутними вже на ранок. Через критичні пошкодження обладнання без електропостачання опинилися споживачі у шести областях. Масштабні знеструмлення охопили Дніпропетровську, Донецьку, Сумську, Чернігівську, Харківську та Київську області.

Повідомлення про екстрені відключення. Фото: скриншот ДТЕК

Аби збалансувати енергосистему, операторам довелося запровадити жорсткі ліміти, які діятимуть щонайменше до кінця поточної доби. Для промислових підприємств наразі застосовуються спеціальні графіки обмеження потужності. Звичайних споживачів також перевели на графіки погодинних відключень, які передбачають застосування від двох до чотирьох черг одночасно.

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В Укренерго повідомили, що дізнатися графіки відключень українці можуть на офіційних ресурсах своїх місцевих обленерго.

Окрім планових відключок, зранку були введені графіки аварійних відключень. Найбільш напруженою ситуація залишається у столичному регіоні. За прямою командою "Укренерго" в самому Києві, а також на території Бучанського та Вишгородського районів продовжують діяти екстрені відключення світла. За таких умов будь-які складені раніше графіки не працюють.

Новини.LIVE повідомляли, що Євросоюз активує механізм надзвичайної допомоги, щоб оперативно профінансувати ремонт українських мереж і повернути людям світло, воду та опалення. Потреба в термінових грошах виникла через постійні прильоти по енергооб'єктах, а найкритичніша обстановка зараз склалася в Києві, Херсоні та ще в трьох регіонах.

Дефіцит електрики в країні різко підскочив після атаки 3 листопада, коли російські ракети пошкодили трансформатор біля Хмельницької АЕС. Сама станція продовжує працювати, проте через втрату вузла видачі енергії атомникам довелося екстрено скинути робочу потужність.

У Центрі Разумкова спростували закиди нардепа Нагорняка про те, що "Укренерго" нібито встигло захистити лише третину важливих трансформаторів. За словами експерта Володимира Омельченка, захисні конструкції стоять майже на всіх ключових підстанціях, а недобудовані укриття на Київщині з відео Сергія Стерненка взагалі перебувають на балансі іншого відомства.

Одесі тим часом загрожує повна темрява строком до двох тижнів, якщо противник зуміє перебити магістральні високовольтні лінії. Місто практично не виробляє власної електрики та цілком залежить від загальної мережі, тому в разі серйозних розривів ліній налагодити схему живлення швидко не вийде.