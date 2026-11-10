Энергетики ремонтируют ЛЭП. Фото: ДТЭК

Массированный российский удар по энергообъектам в восьми регионах Украины привел к масштабным отключениям электроэнергии и введению жестких ограничений. В нескольких областях до конца суток действуют аварийные и почасовые отключения электроэнергии. В частности, Киев и часть области остаются без света по экстренным графикам, которые будут действовать в течение неопределенного периода.

Об этом сообщают Укрэнерго и ДТЭК, передает Новини.LIVE.

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В каких регионах Россия атаковала энергетику

Российские войска в течение всей ночи и до самого утра целенаправленно атаковали энергетическую инфраструктуру Украины. Вражеские удары были зафиксированы сразу в восьми регионах: в Харьковской, Сумской, Полтавской, Днепропетровской, а также в Киевской, Винницкой, Черкасской и Кировоградской областях.

Последствия этих обстрелов стали ощутимы уже утром. Из-за критических повреждений оборудования без электроснабжения оказались потребители в шести областях. Масштабные отключения электроэнергии охватили Днепропетровскую, Донецкую, Сумскую, Черниговскую, Харьковскую и Киевскую области.

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Сообщение о чрезвычайных отключениях. Фото: скриншот ДТЭК

Чтобы сбалансировать энергосистему, операторам пришлось ввести жесткие лимиты, которые будут действовать как минимум до конца текущих суток. Для промышленных предприятий в настоящее время применяются специальные графики ограничения мощности. Обычных потребителей также перевели на графики почасовых отключений, которые предусматривают одновременное применение от двух до четырёх очередей.

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В Укрэнерго сообщили, что узнать графики отключений украинцы могут на официальных ресурсах своих местных облэнерго.

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Помимо плановых отключений, утром были введены графики аварийных отключений. Наиболее напряженная ситуация сохраняется в столичном регионе. По прямому распоряжению Укрэнерго в самом Киеве, а также на территории Бучанского и Вышгородского районов продолжают действовать экстренные отключения света. В таких условиях любые составленные ранее графики не действуют.

Новини.LIVE сообщали, что Евросоюз активирует механизм чрезвычайной помощи, чтобы оперативно профинансировать ремонт украинских сетей и вернуть людям свет, воду и отопление. Потребность в срочных средствах возникла из-за постоянных ударов по энергообъектам, а наиболее критическая обстановка сейчас сложилась в Киеве, Херсоне и еще в трех регионах.

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Дефицит электроэнергии в стране резко возрос после атаки 3 ноября, когда российские ракеты повредили трансформатор возле Хмельницкой АЭС. Сама станция продолжает работать, однако из-за потери узла выдачи энергии атомщикам пришлось экстренно снизить рабочую мощность.

В Центре Разумкова опровергли обвинения народного депутата Нагорняка о том, что "Укрэнерго" якобы успело защитить лишь треть важных трансформаторов. По словам эксперта Владимира Омельченко, защитные сооружения установлены почти на всех ключевых подстанциях, а недостроенные укрытия в Киевской области, запечатленные на видео Сергея Стерненко, вообще находятся на балансе другого ведомства.

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Одессе тем временем грозит полная темнота сроком до двух недель, если противник сумеет перебить магистральные высоковольтные линии. Город практически не производит собственной электроэнергии и полностью зависит от общей сети, поэтому в случае серьезных разрывов линий наладить схему питания быстро не получится.