Дефіцит пального через генератори взимку: чи вистачить дизеля

Генератор біля магазину. Фото: Новини.LIVE

Підвищений попит на пальне для дизельних генераторів узимку не позначиться на його вартості та не призведе до нестачі. Навіть за умов регулярних перебоїв з електрикою паливний ринок впорається з навантаженням.

Про це Новини.LIVE розповів засновник групи компаній "Prime" Дмитро Льоушкін.

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Що буде з дизельним пальним взимку при активному використанні генераторів

Очікувані проблеми з електропостачанням у зимовий період та масовий перехід на альтернативні джерела живлення не загрожують Україні паливною кризою. Навіть стрімке зростання кількості працюючих дизельних станцій не здатне критично перевантажити внутрішній ринок нафтопродуктів.

Фахівець розвіяв побоювання щодо можливої нестачі чи різкого стрибка цін на тлі ймовірних зимових блекаутів. За його словами, загальні обсяги ресурсу, необхідні для роботи генераторного обладнання, суттєво поступаються сезонним потребам інших галузей вітчизняної економіки.

На переконання експерта, українцям не варто очікувати дефіциту на автозаправних комплексах.

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"Ні, генератори не стільки потребують пального, ніж, наприклад, жнива або посівна, тому це не таке досить велике споживання", — пояснив ситуацію Дмитро Льоушкін.

Раніше Новини.LIVE повідомляли, що поки що масштабних відключень світла в Україні не планується. За словами голови енергетичного комітету ВР Андрія Геруса, можливі лише точкові знеструмлення через аварії. Проте якщо Росія посилить удари по енергосистемі, зокрема балістикою, країні доведеться повернутися до графіків.

За припущенням економіста Олексія Куща, в 2027 році тарифи на світло можуть зрости. Україна поступово переходить на ринкові ціни, оскільки цього вимагають наші міжнародні партнери.