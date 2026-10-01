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Головна Новини дня Герус заявив, що підстав для масових відключень немає

Герус заявив, що підстав для масових відключень немає

Ua ru
1 жовтня 2026 12:01
Ексклюзив
Герус заявив, що після ударів 30 вересня масових відключень немає
Андрій Герус. Фото: Герус/Facebook

Станом на 1 жовтня в Україні немає підстав для запровадження масових і тривалих графіків відключення електроенергії для населення, однак окремі аварійні обмеження можливі у разі пошкодження енергообладнання. Про це заявив голова Комітету Верховної Ради України з питань енергетики Андрій Герус під час щорічної конференції hromadske "ГаРТ".

Передає журналістка Новини.LIVE Галина Остаповець.

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Масових відключень поки не планують

За словами Геруса, протягом 31 вересня ситуація з електропостачанням загалом залишається стабільною. Одним із чинників він назвав високу сонячну генерацію, яка допомагає покривати споживання в денні години.

Водночас, за його словами, зберігаються ризики для енергосистеми через російські атаки.

"Ми бачимо, дуже багато летить не тільки балістики, але і реактивних "шахедів".

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Герус зазначив, що найбільші труднощі виникають у вечірні години, коли зростає навантаження на енергосистему. Тому споживачам радять, за можливості, переносити використання потужних електроприладів на денний час.

Водночас станом на 1 жовтня, за його словами, ситуації, яка вимагала б масового запровадження довготривалих графіків відключень, немає.

Що відбувається з енергосистемою

Окремі відключення можуть виникати через аварії або пошкодження обладнання. Тобто локальні обмеження можливі, навіть якщо загальних графіків для всієї країни не вводять.

Нагадаємо, раніше Новини.LIVE повідомляли, що у середу, 30 вересня, внаслідок чергової атаки Росії було пошкоджено генеруюче обладнання Трипільської теплоелектростанції. У ПАТ "Центренерго", якому належить станція, заявляли, що фахівці оцінять технічний стан об'єкта після того, як це дозволить безпекова ситуація.

Також Новини.LIVE писали, що 1 жовтня в окремих регіонах України діють графіки обмеження електропостачання через складну ситуацію в енергосистемі.

електроенергія енергосистема відключення світла графіки відключень світла атака Росії на Україну
Юлія Шепілова - редактор стрічки новин
Автор:
Юлія Шепілова

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