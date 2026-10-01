Герус заявил, что после ударов 30 сентября массовых отключений не наблюдается

Андрей Герус. Фото: Герус/Facebook

По состоянию на 1 октября в Украине нет оснований для введения массовых и длительных графиков отключения электроэнергии для населения, однако отдельные аварийные ограничения возможны в случае повреждения энергооборудования. Об этом заявил председатель Комитета Верховной Рады Украины по вопросам энергетики Андрей Герус во время ежегодной конференции hromadske "ГаРТ".

Об этом сообщает журналистка Новини.LIVE Галина Остаповец.

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Массовые отключения пока не планируются

По словам Геруса, в течение 31 сентября ситуация с электроснабжением в целом остается стабильной. Одним из факторов он назвал высокую солнечную генерацию, которая помогает покрывать потребление в дневные часы.

В то же время, по его словам, сохраняются риски для энергосистемы из-за российских атак.

"Мы видим, что летит очень много не только баллистических ракет, но и реактивных "шахедов".

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Вечером рекомендуют экономить электроэнергию

Герус отметил, что наибольшие трудности возникают в вечерние часы, когда возрастает нагрузка на энергосистему. Поэтому потребителям рекомендуют, по возможности, переносить использование мощных электроприборов на дневное время.

В то же время по состоянию на 1 октября, по его словам, ситуации, которая требовала бы массового введения длительных графиков отключений, нет.

Что происходит с энергосистемой

Отдельные отключения могут возникать из-за аварий или повреждений оборудования. То есть локальные ограничения возможны, даже если общие графики для всей страны не вводятся.

Напомним, ранее Новини.LIVE сообщали, что в среду, 30 сентября, в результате очередной атаки России было повреждено генерирующее оборудование Трипольской теплоэлектростанции. В ПАО "Центренерго", которому принадлежит станция, заявляли, что специалисты оценят техническое состояние объекта, как только это позволит обстановка с безопасностью.

Также Новини.LIVE писали, что 1 октября в отдельных регионах Украины действуют графики ограничения электроснабжения из-за сложной ситуации в энергосистеме.