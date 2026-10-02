Дефицит топлива из-за генераторов зимой: хватит ли дизеля

Генератор возле магазина. Фото: Новини.LIVE

Повышенный спрос на топливо для дизельных генераторов зимой не повлияет на его стоимость и не приведет к его дефициту. Даже в условиях регулярных перебоев с электричеством рынок топлива справится с нагрузкой.

Об этом Новини.LIVE рассказал основатель группы компаний «Prime» Дмитрий Леушкин.

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Что будет с дизельным топливом зимой при активном использовании генераторов

Ожидаемые проблемы с электроснабжением в зимний период и массовый переход на альтернативные источники питания не грозят Украине топливным кризисом. Даже стремительный рост количества работающих дизельных станций не способен критически перегрузить внутренний рынок нефтепродуктов.

Эксперт развеял опасения относительно возможной нехватки или резкого скачка цен на фоне вероятных зимних отключений электроэнергии. По его словам, общие объемы ресурса, необходимые для работы генераторного оборудования, существенно уступают сезонным потребностям других отраслей отечественной экономики.

По мнению эксперта, украинцам не стоит ожидать дефицита на автозаправочных комплексах.

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"Нет, генераторы не так сильно нуждаются в топливе, как, например, уборка урожая или посевная, поэтому потребление не настолько велико", — пояснил ситуацию Дмитрий Леушкин.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что пока масштабных отключений света в Украине не планируется. По словам председателя энергетического комитета ВР Андрея Геруса, возможны лишь точечные отключения из-за аварий. Однако если Россия усилит удары по энергосистеме, в частности с помощью баллистического оружия, стране придется вернуться к графикам.

По предположению экономиста Алексея Куща, в 2027 году тарифы на электроэнергию могут вырасти. Украина постепенно переходит на рыночные цены, поскольку этого требуют наши международные партнеры.