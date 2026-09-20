Електроенергія в Україні може подорожчати вже у 2027 році - Кущ

Фінансовий аналітик Олексій Кущ. Фото: кадр із відео

Вартість електроенергії для населення в Україні може зрости вже у 2027 році на тлі реформування енергетичного ринку та поступового переходу до ринкового формування тарифів. Зміни пов’язані з вимогами та рекомендаціями міжнародних партнерів України.

Про це розповів фінансовий аналітик Олексій Кущ в програмі "Світ на зламі".

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Як може змінитися формування тарифів

Олексій Кущ заявив під час ефіру ведучому Новини.LIVE Віталію Прудиусу, що Україна готується до реформування енергетичного ринку, яке передбачає поступове зменшення прямого державного впливу на ціноутворення.

Повідомляється, що в перспективі уряд може втрачати можливість безпосередньо регулювати вартість базових енергетичних послуг. Натомість ціни на електроенергію та тепло формуватимуться переважно відповідно до ринкових механізмів. Це може вплинути і на кінцеву вартість послуг для населення. Зокрема, ціна електроенергії може залежати від ситуації на ринку та співвідношення попиту й пропозиції.

Водночас Олексій Кущ не очікує, що найближчим часом буде скасовано мораторій на підвищення вартості основних комунальних послуг.

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"Незабаром я не думаю, що будуть знімати мораторії на підвищення комунальних послуг. Хіба що буде переглядатися плата за воду і водовідведення, але цей тариф не входить в мораторії", — зазначив аналітик.

Новини.LIVE писали, що в інших ефірах Олексій Кущ повідомляв — Росія наразі зберігає ресурси для продовження війни. Адже її ключові економічні показники поки не свідчать про критичний стан економіки.

Ми також інформували, що на думку фінансового експерта, потенційний масштабний конфлікт може охопити геополітичний "чотирикутник" від Південного Кавказу через Близький Схід до Центральної та Південної Азії. Він повідомив, що одним із ключових факторів такого протистояння може стати конкуренція за обмежені природні ресурси.