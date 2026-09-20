Электроэнергия в Украине может подорожать уже в 2027 году — Кущ

Финансовый аналитик Алексей Кущ. Фото: кадр из видео

Стоимость электроэнергии для населения в Украине может вырасти уже в 2027 году на фоне реформирования энергетического рынка и постепенного перехода к рыночному формированию тарифов. Эти изменения связаны с требованиями и рекомендациями международных партнеров Украины.

Об этом рассказал финансовый аналитик Алексей Кущ в программе "Світ на зламі".

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Как может измениться формирование тарифов

Алексей Кущ заявил во время эфира ведущему Новини.LIVE Виталию Прудиусу, что Украина готовится к реформированию энергетического рынка, которое предусматривает постепенное сокращение прямого государственного влияния на ценообразование.

Сообщается, что в перспективе правительство может утратить возможность напрямую регулировать стоимость базовых энергетических услуг. Вместо этого цены на электроэнергию и тепло будут формироваться преимущественно в соответствии с рыночными механизмами. Это может повлиять и на конечную стоимость услуг для населения. В частности, цена электроэнергии может зависеть от ситуации на рынке и соотношения спроса и предложения.

В то же время Алексей Кущ не ожидает, что в ближайшее время будет отменен мораторий на повышение стоимости основных коммунальных услуг.

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"В ближайшее время я не думаю, что будут снимать моратории на повышение тарифов на коммунальные услуги. Разве что будет пересматриваться плата за воду и водоотведение, но этот тариф не входит в моратории", — отметил аналитик.

Новини.LIVE писали, что в других эфирах Алексей Кущ сообщал — Россия пока сохраняет ресурсы для продолжения войны. Ведь ее ключевые экономические показатели пока не свидетельствуют о критическом состоянии экономики.

Мы также сообщали, что, по мнению финансового эксперта, потенциальный масштабный конфликт может охватить геополитический "четырехугольник" от Южного Кавказа через Ближний Восток до Центральной и Южной Азии. Он сообщил, что одним из ключевых факторов такого противостояния может стать конкуренция за ограниченные природные ресурсы.