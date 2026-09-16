Росія може посилити удари по тилу України взимку: прогноз Фірсова

Єгор Фірсов. Фото: instagram.com/firsov_ua

Російська Федерація може знову зробити ставку на масовані удари по українських тилових містах, якщо не зможе досягти значних результатів на полі бою. Метою таких атак можуть стати енергетичні об'єкти, а розрахунок РФ полягатиме у створенні паніки серед цивільного населення.

Про це військовий та екснардеп Єгор Фірсов розповів у коментарі журналістці Новини.LIVE Галині Остаповець під час щорічної зустрічі YES, організованої Фондом Віктора Пінчука.

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Реактивний Шахед. Фото: nfront.org.ua

Тактика Росії на зиму

За словами Фірсова, якщо російська армія не зможе суттєво змінити своє положення на лінії фронту, Москва може спробувати досягти своїх цілей через посилення тиску на український тил.

Військовий вважає, що Росія прагнутиме залишити українців без електроенергії, спровокувати паніку та змусити частину населення виїжджати з країни.

Ще однією метою таких атак, за його оцінкою, може бути зниження готовності громадян долучатися до війська.

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"Якщо не вскривається фронт, лінія фронту, намагатись вскрити його з тилу — щоб не було електрики, щоб була паніка, щоб люди виїжджали", — пояснив Фірсов.

Також Фірсов зазначив, що Україна вже працює над засобами протидії новим повітряним загрозам. Українські інженери, виробники та військові постійно випробовують нові рішення, зокрема технології для перехоплення реактивних безпілотників.

За словами військового, одним із ключових завдань залишається не допустити, щоб у Росії виникло переконання в ефективності такої стратегії та можливості зламати опір України ударами по тилу.

Нагадаємо, раніше портал Новини.LIVE повідомляв про успішні випробування українського перехоплювача реактивних "Шахедів". Розробка змогла наздогнати та уразити швидкісну повітряну ціль.

Також Новини.LIVE писав про чергову зміну тактики російських дронових атак. РФ знову почала масово застосовувати "Шахеди" з ДВЗ, скоротивши частку реактивних безпілотників. Такий підхід дозволяє окупантам запускати більшу кількість дронів під час одного удару.