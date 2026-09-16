Россия может усилить удары по тылу Украины зимой: прогноз Фирсова

Егор Фирсов. Фото: instagram.com/firsov_ua

Российская Федерация может вновь сделать ставку на массированные удары по украинским тыловым городам, если не сможет добиться значительных результатов на поле боя. Целью таких атак могут стать энергетические объекты, а расчет РФ будет заключаться в том, чтобы вызвать панику среди гражданского населения.

Об этом военный и экс-депутат Егор Фирсов рассказал в комментарии журналистке Новини.LIVE Галине Остаповец во время ежегодной встречи YES, организованной Фондом Виктора Пинчука.

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Реактивный Шахед. Фото: nfront.org.ua

Тактика России на зиму

По словам Фирсова, если российская армия не сможет существенно изменить свое положение на линии фронта, Москва может попытаться достичь своих целей путем усиления давления на украинский тыл.

Военный считает, что Россия будет стремиться оставить украинцев без электроэнергии, спровоцировать панику и заставить часть населения уезжать из страны.

Еще одной целью таких атак, по его оценке, может быть снижение готовности граждан вступать в армию.

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"Если не прорывается фронт, линия фронта, то будут пытаться прорвать его с тыла — чтобы не было электричества, чтобы была паника, чтобы люди уезжали", — пояснил Фирсов.

Также Фирсов отметил, что Украина уже работает над средствами противодействия новым воздушным угрозам. Украинские инженеры, производители и военные постоянно испытывают новые решения, в частности технологии для перехвата реактивных беспилотников.

По словам военного, одной из ключевых задач остается не допустить, чтобы в России сложилось убеждение в эффективности такой стратегии и возможности сломить сопротивление Украины ударами по тылу.

Напомним, ранее портал Новини.LIVE сообщал об успешных испытаниях украинского перехватчика реактивных "Шахедов". Разработка смогла догнать и поразить скоростную воздушную цель.

Также Новини.LIVE писал об очередном изменении тактики российских дроновых атак. РФ вновь начала массово применять "Шахеды" с ДВС, сократив долю реактивных беспилотников. Такой подход позволяет оккупантам запускать большее количество дронов во время одного удара.