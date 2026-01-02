РФ готує теракт, у якому хоче звинуватити Україну

Володимир Путін. Фото: Reuters

Кремль продовжує спецоперацію зі зриву мирних переговорів щодо завершення війни в України. Зокрема РФ готує масштабну провокацію з людськими жертвами.

Про це попереджає Служба зовнішньої розвідки України у п'ятницю, 2 січня.

Кремль може здійснити провокацію вже цього тижня

"Вказана операція має комплексний характер. Після т. зв. атаки на резиденцію Путіна фіксуємо поширення Кремлем нових сфальсифікованих інформаційних приводів для підготовки російської та закордонної аудиторії до подальшої ескалації", — йдеться в повідомленні.

У розвідці зазначають, що це ймовірно станеться напередодні або під час святкування Різдва за юліанським календарем (7 січня — ред.). Місцем провокації може бути обрано культову споруду або інший об’єкт з високою символічною вагою як у Росії, так і на тимчасово окупованих територіях України.

"Для фальсифікації доказів причетності України планується використати уламки ударних БпЛА західного виробництва, які будуть доставлені до місця провокації з лінії бойового зіткнення", — повідомляють розвідники.

Служба закликає ЗМІ ретельно перевіряти оприлюднені Кремлем матеріали і не поширювати російські фейки.

Нагадаємо, 29 грудня у Росії заявили про нібито атаку українських безпілотників на резиденцію Путіна в Новгородській області.

Згодом президент України Володимир Зеленський спростував заяви Кремля.