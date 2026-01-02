Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиМодаПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня РФ готує масштабну провокацію з людськими жертвами — деталі

РФ готує масштабну провокацію з людськими жертвами — деталі

Ua ru
Дата публікації: 2 січня 2026 11:09
РФ готує теракт, у якому хоче звинуватити Україну
Володимир Путін. Фото: Reuters

Кремль продовжує спецоперацію зі зриву мирних переговорів щодо завершення війни в України. Зокрема РФ готує масштабну провокацію з людськими жертвами.

Про це попереджає Служба зовнішньої розвідки України у п'ятницю, 2 січня.

Реклама
Читайте також:
розвідка
Допис СЗР. Фото: скриншот

Кремль може здійснити провокацію вже цього тижня

"Вказана операція має комплексний характер. Після т. зв. атаки на резиденцію Путіна фіксуємо поширення Кремлем нових сфальсифікованих інформаційних приводів для підготовки російської та закордонної аудиторії до подальшої ескалації", — йдеться в повідомленні.

У розвідці зазначають, що це ймовірно станеться напередодні або під час святкування Різдва за юліанським календарем (7 січня — ред.). Місцем провокації може бути обрано культову споруду або інший об’єкт з високою символічною вагою як у Росії, так і на тимчасово окупованих територіях України.

"Для фальсифікації доказів причетності України планується використати уламки ударних БпЛА західного виробництва, які будуть доставлені до місця провокації з лінії бойового зіткнення", — повідомляють розвідники.

Служба закликає ЗМІ ретельно перевіряти оприлюднені Кремлем матеріали і не поширювати російські фейки.

Нагадаємо, 29 грудня у Росії заявили про нібито атаку українських безпілотників на резиденцію Путіна в Новгородській області.

Згодом президент України Володимир Зеленський спростував заяви Кремля.

провокація Кремль окупація війна в Україні Росія
Іванна Чайка - редактор
Автор:
Іванна Чайка
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації