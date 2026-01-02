РФ готовит теракт, в котором хочет обвинить Украину

Владимир Путин. Фото: Reuters

Кремль продолжает спецоперацию по срыву мирных переговоров по завершению войны в Украине. В частности РФ готовит масштабную провокацию с человеческими жертвами.

Об этом предупреждает Служба внешней разведки Украины в пятницу, 2 января.

Реклама

Читайте также:

Сообщение СВР. Фото: скриншот

Кремль может осуществить провокацию уже на этой неделе

"Указанная операция имеет комплексный характер. После т. н. атаки на резиденцию Путина фиксируем распространение Кремлем новых сфальсифицированных информационных поводов для подготовки российской и зарубежной аудитории к дальнейшей эскалации", — говорится в сообщении.

В разведке отмечают, что это вероятно произойдет накануне или во время празднования Рождества по юлианскому календарю (7 января — ред.). Местом провокации может быть выбрано культовое сооружение или другой объект с высоким символическим весом как в России, так и на временно оккупированных территориях Украины.

"Для фальсификации доказательств причастности Украины планируется использовать обломки ударных БпЛА западного производства, которые будут доставлены к месту провокации с линии боевого соприкосновения", — сообщают разведчики.

Служба призывает СМИ тщательно проверять обнародованные Кремлем материалы и не распространять российские фейки.

Напомним, 29 декабря в России заявили о якобы атаке украинских беспилотников на резиденцию Путина в Новгородской области.

Впоследствии президент Украины Владимир Зеленский опроверг заявления Кремля.