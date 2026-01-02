РФ готовит теракт, в котором хочет обвинить Украину

РФ готовит масштабную провокацию с человеческими жертвами
Кремль продолжает спецоперацию по срыву мирных переговоров по завершению войны в Украине. В частности РФ готовит масштабную провокацию с человеческими жертвами.
Об этом предупреждает Служба внешней разведки Украины в пятницу, 2 января.
Кремль может осуществить провокацию уже на этой неделе
"Указанная операция имеет комплексный характер. После т. н. атаки на резиденцию Путина фиксируем распространение Кремлем новых сфальсифицированных информационных поводов для подготовки российской и зарубежной аудитории к дальнейшей эскалации", — говорится в сообщении.
В разведке отмечают, что это вероятно произойдет накануне или во время празднования Рождества по юлианскому календарю (7 января — ред.). Местом провокации может быть выбрано культовое сооружение или другой объект с высоким символическим весом как в России, так и на временно оккупированных территориях Украины.
"Для фальсификации доказательств причастности Украины планируется использовать обломки ударных БпЛА западного производства, которые будут доставлены к месту провокации с линии боевого соприкосновения", — сообщают разведчики.
Служба призывает СМИ тщательно проверять обнародованные Кремлем материалы и не распространять российские фейки.
Напомним, 29 декабря в России заявили о якобы атаке украинских беспилотников на резиденцию Путина в Новгородской области.
Впоследствии президент Украины Владимир Зеленский опроверг заявления Кремля.
