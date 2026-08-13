РФ часто застосовує балістику КНДР під час нічних обстрілів

Рятувальники гасять пожежу після обстрілу. Фото: REUTERS/Stringer

Анастасія Постоєнко Редактор стрічки новин

Росія суттєво наростила інтенсивність обстрілів України північнокорейськими балістичними ракетами KN-23 та KN-24. Так до російського міста Воронежа вже перекинуто щонайменше один ракетний підрозділ КНДР із шістьма пусковими установками та 120 ракетами. Оскільки ППО України наразі безсиле перед балістикою, для відбиття таких атак Україні необхідна хоча б 5% частка американських ракет Patriot.

Про це йдеться у статті The Telegraph, передає Новини.LIVE.

Росія почала активніше застосовувати північнокорейську балістику для атак по Україні

Російські війська суттєво активізували використання балістичного озброєння північнокорейського виробництва для здійснення ударів по території України. Останнім часом зафіксовано зростання інтенсивності залучення балістики, зокрема ракет типів KN-23 та KN-24.

Подібне озброєння противник застосував під час нічної повітряної атаки на Запоріжжя, яка відбулася 11 серпня. За оцінками фахівців, співпраця між Москвою та Пхеньяном уже давно вийшла за межі виключно постачання зброї та боєприпасів для потреб російської армії.

Також аналітики зазначили, що військова присутність Північної Кореї безпосередньо поблизу українських кордонів стає дедалі помітнішою. На територію Воронезької області у РФ уже передислоковано щонайменше один північнокорейський ракетний підрозділ. За попередніми розвідувальними даними, ця структура має у своєму розпорядженні шість пускових установок та орієнтовно 120 ракет. Крім того, влада Пхеньяна має потенціал розгорнути й залучити до військових дій до 50 тисяч власних військовослужбовців.

На тлі постійних балістичних загроз Президент України Володимир Зеленський у розмові з журналістами наголосив, що для успішного проходження зими й надійного захисту цивільного населення Україні потрібно отримати зовсім невелику частку від наявних американських ресурсів. За словами глави держави, для ефективного прикриття неба та забезпечення боєзапасу систем Patriot необхідно виділити лише 5% від загальних запасів ракет відповідного типу, які мають у своєму розпорядженні Сполучені Штати Америки.

Як повідомляли Новини.LIVE, Президент Володимир Зеленський наголошував, що Росія вперше опинилася без безпечного стратегічного тилу та стає дедалі залежнішою від військової допомоги з боку КНДР. Кремль уже одержав від Пхеньяна додаткові обсяги балістичного озброєння, а самі удари цими ракетами по українських містах поновилися після паузи, що тривала з серпня. Одним із наслідків цієї поновленої балістичної атаки стала трагедія на Криворіжжі, де північнокорейська ракета забрала життя багатодітної родини.

За інформацією заступника начальника ГУР МО Вадима Скібіцького, за передачу зброї північнокорейський режим отримує від Москви вагомі економічні вигоди та сучасні технології. Водночас військові фахівці з КНДР використовують війну в Україні як полігон, ретельно аналізуючи технічні дані кожного пуску для усунення недоліків у власних снарядах.