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Головна Новини дня РФ атакує машини з хлібом у прифронтових регіонах

РФ атакує машини з хлібом у прифронтових регіонах

Ua ru
21 вересня 2026 18:21
Ексклюзив
П'ять мільйонів українців мають проблеми з продуктами: Мінекономіки
Автомобіль з хлібом. Фото: Херсонська ОВА

Проблеми із забезпеченням продовольством близько п'яти мільйонів жителів прифронтових регіонів пов'язані не з нестачею аграрної продукції, а зі складністю її доставки. Російські військові атакують транспорт, яким до громад намагаються привезти навіть базові продукти.

Про це розповів заступник міністра економіки України Ігор Безкаравайний в ефірі проєкту Новини.LIVE "Наша справа".

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У прифронтових регіонах виникає нестача продуктів

Безкаравайний прокоментував заяви міжнародних організацій про проблеми із забезпеченням продовольством близько п'яти мільйонів людей, які живуть у прифронтових областях. Він вважає, що йдеться насамперед не про неможливість виростити або виробити достатню кількість продуктів.

Основною проблемою залишається доставка продовольства до населених пунктів, розташованих неподалік від лінії бойового зіткнення. Російські військові атакують транспорт, який рухається до таких громад, через що навіть звичайне постачання хліба стає небезпечним.

"Там не можна на "Газелі" привозити хліб, бо її спалять. Але це не про проблему голоду, бо не можна виростити продукцію. Це про проблему неможливості доставити цю продукцію", — пояснив Безкаравайний.

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За словами заступника міністра, саме атаки на цивільний транспорт ускладнюють забезпечення цивільного населення необхідними продуктами.

"Ворог не дотримується правил ведення війни й порушує міжнародне гуманітарне право", — зазначив Безкаравайний.

Нагадаємо, раніше портал Новини.LIVE повідомляв про гуманітарну катастрофу на тимчасово окупованому лівобережжі Херсонщини. Андрій Сибіга заявив, що РФ блокує доставку продуктів і ліків, перешкоджає евакуації та роботі гуманітарних місій.

Також Новини.LIVE писав про критичні умови життя в окупованих Олешках. За словами народного депутата Сергія Козиря, через нестачу продовольства люди вирощують їжу у квартирах.

Мінекономіки продукти армія війна в Україні хліб
Леонід Ужва - Редактор новин
Автор:
Леонід Ужва

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