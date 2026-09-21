Пять миллионов украинцев испытывают проблемы с продуктами: Минэкономики

Автомобиль с хлебом. Фото: Херсонская областная государственная администрация

Проблемы с обеспечением продовольствием около пяти миллионов жителей прифронтовых регионов связаны не с нехваткой аграрной продукции, а со сложностью ее доставки. Российские военные атакуют транспорт, на котором в громады пытаются привезти даже базовые продукты.

Об этом рассказал заместитель министра экономики Украины Игорь Безкаравайный в эфире проекта Новини.LIVE "Наша справа".

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В прифронтовых регионах возникает нехватка продуктов

Безкаравайный прокомментировал заявления международных организаций о проблемах с обеспечением продовольствием около пяти миллионов людей, живущих в прифронтовых областях. Он считает, что речь прежде всего идет не о невозможности вырастить или произвести достаточное количество продуктов.

Основной проблемой остается доставка продовольствия в населенные пункты, расположенные неподалеку от линии боевого соприкосновения. Российские военные атакуют транспорт, который движется в такие громады, из-за чего даже обычная доставка хлеба становится опасной.

"Там нельзя на "Газели" привозить хлеб, потому что ее сожгут. Но это не проблема голода из-за невозможности вырастить продукцию. Это проблема невозможности доставить эту продукцию", — объяснил Безкаравайный.

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По словам заместителя министра, именно атаки на гражданский транспорт усложняют обеспечение гражданского населения необходимыми продуктами.

"Враг не соблюдает правила ведения войны и нарушает международное гуманитарное право", — отметил Безкаравайный.

Напомним, ранее портал Новини.LIVE сообщал о гуманитарной катастрофе на временно оккупированном левобережье Херсонской области. Андрей Сибига заявил, что РФ блокирует доставку продуктов и лекарств, препятствует эвакуации и работе гуманитарных миссий.

Также Новини.LIVE писал о критических условиях жизни в оккупированных Олешках. По словам народного депутата Сергея Козыря, из-за нехватки продовольствия люди выращивают еду в квартирах.