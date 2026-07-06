Reuters: Трамп обговорить із Зеленським завершення війни, а потім зв’яжеться з Путіним

Володимир Путін і Дональд Трамп. Фото: Reuters

Ткач Едуард редактор стрічки новин

Президент США Дональд Трамп цього тижня зустрінеться з президентом України Володимиром Зеленським на саміті НАТО в Туреччині, щоб відновити зусилля з припинення війни в Україні. Після цієї зустрічі американський лідер, найімовірніше, зв’яжеться з диктатором РФ Володимиром Путіним.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Reuters.

Що відомо про заплановану зустріч та наміри Трампа

Як пише агентство, Трамп має прибути на саміт НАТО у вівторок. Його перша зустріч відбудеться з приймаючою стороною — президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом, а після цього очікується зустріч із президентом Сирії Ахмедом аш-Шараа.

Високопоставлений чиновник США повідомив Reuters, що зустріч із Зеленським очікується в середу. На ній Трамп має намір обговорити, "як ми можемо покласти край війні".

"За останні кілька місяців ситуація на полі бою явно застигла, і жодна зі сторін не досягає значного прогресу. Президент відчуває гостру необхідність спробувати покласти цьому край", — сказав чиновник.

Він додав, що після розмови із Зеленським Трамп, найімовірніше, зв’яжеться з Путіним.

Що ж стосується саміту, то Трамп закличе союзників по НАТО збільшити видатки на оборону, передавши «це послання особисто». Під час зустрічі будуть оголошені угоди в оборонній сфері на мільярди доларів, однак подробиць чиновник не розповів.

Як повідомляло Новини.LIVE, у ЗМІ вже з’явилася інформація, що зустріч Зеленського та Трампа може відбутися 8 липня, хоча жодна зі сторін цього офіційно не підтвердила. Якщо зустріч відбудеться, то серед ключових тем може стати подальша підтримка України з боку США, посилення ППО, санкції проти РФ та перспективи завершення війни.

Також ми писали, що в суботу, 4 липня, США відзначали 250 років незалежності своєї країни. Цього дня Зеленський поспілкувався з Трампом і привітав його зі святом, а також зазначив, що є перспективи завершення війни.

Крім того, того ж дня відбулася розмова Трампа і Путіна. Диктатор РФ також привітав лідера США зі святом, а також вони говорили про ситуацію в Україні. Зокрема, Путін переконував Трампа, що РФ нібито наступає на всіх фронтах.