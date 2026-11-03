Виборча дільниця в США. Фото ілюстративне: Новини.LIVE/Уляна Бойчук

На тихоокеанському острові Гуам оголосили перші неофіційні результати проміжних виборів у США, які відбуваються 3 листопада. Республіканці здобули перемогу на виборах губернатора території, тоді як демократи отримали посаду делегата в Палаті представників Конгресу США, який не має права голосу під час остаточного ухвалення законів.

Про це повідомив портал Новини.LIVE з посиланням на The Guardian.

Реклама

Поліцейський пес перевіряє бюлетні в США. Фото: Reuters

Хто переміг на перших виборах у США

За попередніми результатами Виборчої комісії Гуаму, новим губернатором території стане республіканець Вісенте Ада. При цьому представницею Гуаму в Конгресі обрали демократку Алісію Енн Гаррідо Лімтіако. Вона отримала мандат делегата, який дозволяє брати участь у роботі Палати представників, але не передбачає права голосу під час остаточного голосування за законопроєкти.

Президент США Дональд Трамп привітав однопартійців із результатом та звернув увагу на успіх республіканців у місцевому сенаті.

"Гуам, який завжди вважався переважно демократичним, щойно оголосив про перемогу республіканців на виборах губернатора", — написав Трамп.

Читайте також:

Американський президент також висловив сподівання, що результат голосування на острові стане передвісником успіхів його партії в інших регіонах країни.

"Сподіваюся, це ознака того, що буде далі", — додав Трамп.

Гуам став першою американською територією, яка повідомила про результати виборів. Це пов'язано з географічним розташуванням острова.

Нагадаємо, раніше портал Новини.LIVE повідомляв, що Володимир Зеленський сподівається на активніші мирні зусилля Дональда Трампа після виборів у США.

Також Новини.LIVE писав, що Київ прагне зберегти підтримку обох партій у Конгресі США незалежно від результатів голосування. Тимчасовий повірений у справах України Денис Сєнік анонсував співпрацю з новообраними законодавцями. Серед пріоритетів — військова допомога, санкції та захист українських дітей.