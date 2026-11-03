Проміжні вибори у США: Гуам опублікував перші підсумки
На тихоокеанському острові Гуам оголосили перші неофіційні результати проміжних виборів у США, які відбуваються 3 листопада. Республіканці здобули перемогу на виборах губернатора території, тоді як демократи отримали посаду делегата в Палаті представників Конгресу США, який не має права голосу під час остаточного ухвалення законів.
Про це повідомив портал Новини.LIVE з посиланням на The Guardian.
Хто переміг на перших виборах у США
За попередніми результатами Виборчої комісії Гуаму, новим губернатором території стане республіканець Вісенте Ада. При цьому представницею Гуаму в Конгресі обрали демократку Алісію Енн Гаррідо Лімтіако. Вона отримала мандат делегата, який дозволяє брати участь у роботі Палати представників, але не передбачає права голосу під час остаточного голосування за законопроєкти.
Президент США Дональд Трамп привітав однопартійців із результатом та звернув увагу на успіх республіканців у місцевому сенаті.
"Гуам, який завжди вважався переважно демократичним, щойно оголосив про перемогу республіканців на виборах губернатора", — написав Трамп.
Американський президент також висловив сподівання, що результат голосування на острові стане передвісником успіхів його партії в інших регіонах країни.
"Сподіваюся, це ознака того, що буде далі", — додав Трамп.
Гуам став першою американською територією, яка повідомила про результати виборів. Це пов'язано з географічним розташуванням острова.
Нагадаємо, раніше портал Новини.LIVE повідомляв, що Володимир Зеленський сподівається на активніші мирні зусилля Дональда Трампа після виборів у США.
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