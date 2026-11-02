Зібрання Конгресу США. Фото: Reuters

Україна працюватиме над збереженням підтримки республіканців і демократів у Конгресі США незалежно від результатів виборів. Київ також планує заздалегідь налагодити контакти з новообраними членами американського парламенту, щоб продовжити просування українських ініціатив.

Про це заявив тимчасовий повірений у справах України у США Денис Сєнік, передає журналістка Новини.LIVE Уляна Бойчук.

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Чому Україна прагне зберегти підтримку обох партій США

За словами Дениса Сєніка, українська сторона цінує підтримку обох партій, яку має в обох палатах Конгресу, і прагне зберегти таку взаємодію.

"Насправді не стільки важливо, хто переможе. Для нас настільки важливо, щоб зберігалася підтримка для України. Я хочу відзначити, що ми дійсно вдячні за те, що ми маємо сьогодні підтримку від двох партій — від представників Республіканської і Демократичної партій. І це в обох палатах. Для нас це є абсолютним пріоритетом", — сказав Сєнік.

Для продовження співпраці Україна планує розпочати контакти з новообраними конгресменами та сенаторами ще під час їхньої підготовки до роботи. Новий склад Конгресу США має приступити до виконання повноважень у січні.

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Одним із першочергових завдань стане розширення представництва українських кокусів — міжпартійних об’єднань на підтримку України — в обох палатах Конгресу. Це має сприяти подальшому просуванню українських ініціатив серед американських законодавців.

Сєнік уточнив, що йдеться про питання озброєння та безпекової допомоги Україні, захисту українських дітей і санкційної політики.

"Першочергове завдання буде розширення представництва українських кокусів у двох палатах. І для того, щоб українські ініціативи і надалі проходили в обох палатах. І це стосується як озброєння, безпекової підтримки України, але насправді й інших питань, у тому числі українських дітей. І, звичайно, це санкційна політика", — зазначив тимчасовий повірений.

Як повідомляли Новини.LIVE, проміжні вибори до Конгресу США призначені на 3 листопада 2026 року. Їхні результати можуть змінити баланс сил в американському парламенті: якщо демократи отримають більшість хоча б в одній із палат, вони зможуть впливати на просування законодавчих ініціатив адміністрації Дональда Трампа, проводити розслідування та брати участь у затвердженні низки призначень.

Як повідомляли Новини.LIVE, тимчасовий повірений у справах України в США Денис Сєнік заявив, що дії російських окупантів в Олешках нагадують йому події Голодомору 1932–1933 років. За його словами, російські військові вриваються до будинків місцевих жителів і силою забирають у них їжу.