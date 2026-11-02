Заседание Конгресса США. Фото: Reuters

Украина будет работать над сохранением поддержки республиканцев и демократов в Конгрессе США независимо от результатов выборов. Киев также планирует заранее наладить контакты с новоизбранными членами американского парламента, чтобы продолжить продвижение украинских инициатив.

Об этом заявил временный поверенный в делах Украины в США Денис Сеник, передает журналист Новини.LIVE Ульяна Бойчук.

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Почему Украина стремится сохранить поддержку обеих партий США

По словам Дениса Сеника, украинская сторона ценит поддержку обеих партий, которой она пользуется в обеих палатах Конгресса, и стремится сохранить такое взаимодействие.

"На самом деле не столь важно, кто победит. Для нас гораздо важнее, чтобы сохранялась поддержка Украины. Я хочу отметить, что мы действительно благодарны за то, что сегодня нас поддерживают две партии — представители Республиканской и Демократической партий. И это в обеих палатах. Для нас это является абсолютным приоритетом", — сказал Сеник.

Для продолжения сотрудничества Украина планирует наладить контакты с новоизбранными конгрессменами и сенаторами еще в ходе их подготовки к работе. Новый состав Конгресса США должен приступить к исполнению полномочий в январе.

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Одной из первоочередных задач станет расширение представительства украинских кокусов — межпартийных объединений в поддержку Украины — в обеих палатах Конгресса. Это должно способствовать дальнейшему продвижению украинских инициатив среди американских законодателей.

Сеник уточнил, что речь идет о вопросах вооружения и помощи Украине в сфере безопасности, защиты украинских детей и санкционной политики.

"Первоочередная задача — расширение представительства украинских кокусов в обеих палатах. И для того, чтобы украинские инициативы и в дальнейшем проходили в обеих палатах. И это касается как вооружения, так и поддержки Украины в сфере безопасности, но на самом деле и других вопросов, в том числе украинских детей. И, конечно, это санкционная политика", — отметил временный поверенный.

Как сообщали Новини.LIVE, промежуточные выборы в Конгресс США назначены на 3 ноября 2026 года. Их результаты могут изменить баланс сил в американском парламенте: если демократы получат большинство хотя бы в одной из палат, они смогут влиять на продвижение законодательных инициатив администрации Дональда Трампа, проводить расследования и участвовать в утверждении ряда назначений.

Как сообщали Новини.LIVE, временный поверенный в делах Украины в США Денис Сеник заявил, что действия российских оккупантов в Олешках напоминают ему события Голодомора 1932–1933 годов. По его словам, российские военные врываются в дома местных жителей и силой отбирают у них еду.