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Главная Новости дня Промежуточные выборы в США: Гуам опубликовал первые итоги

Промежуточные выборы в США: Гуам опубликовал первые итоги

Ua ru
3 ноября 2026 23:21
Выборы в США-2026: республиканцы и демократы заняли должности на Гуаме Новини.LIVE/Уляна Бойчук
Избирательный участок в США. Фото иллюстративное: Новини.LIVE/Уляна Бойчук

На тихоокеанском острове Гуам объявили первые неофициальные результаты промежуточных выборов в США, которые проходят 3 ноября. Республиканцы одержали победу на выборах губернатора территории, тогда как демократы получили должность делегата в Палате представителей Конгресса США, который не имеет права голоса при окончательном принятии законов.

Об этом сообщил портал Новини.LIVE со ссылкой на The Guardian.

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Избирательный участок в США
Полицейская собака проверяет бюллетени в США. Фото: Reuters

Кто победил на первых выборах в США

По предварительным результатам Избирательной комиссии Гуама, новым губернатором территории станет республиканец Висенте Ада. При этом представительницей Гуама в Конгрессе избрали демократку Алисию Энн Гарридо Лимтиако. Она получила мандат делегата, который позволяет участвовать в работе Палаты представителей, но не предусматривает права голоса при окончательном голосовании по законопроектам.

Президент США Дональд Трамп поздравил однопартийцев с результатом и обратил внимание на успех республиканцев в местном сенате.

"Гуам, который всегда считался преимущественно демократическим, только что объявил о победе республиканцев на выборах губернатора", — написал Трамп.

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Американский президент также выразил надежду, что результат голосования на острове станет предвестником успехов его партии в других регионах страны.

"Надеюсь, это признак того, что будет дальше", — добавил Трамп.

Гуам стал первой американской территорией, которая сообщила о результатах выборов. Это связано с географическим расположением острова.

Напомним, ранее портал Новини.LIVE сообщал, что Владимир Зеленский надеется на более активные мирные усилия Дональда Трампа после выборов в США.

Также Новини.LIVE писал, что Киев стремится сохранить поддержку обеих партий в Конгрессе США независимо от результатов голосования. Временный поверенный в делах Украины Денис Сеник анонсировал сотрудничество с новоизбранными законодателями. Среди приоритетов — военная помощь, санкции и защита украинских детей.

США Конгресс Сенат парламентские выборы Выборы в США 2026
Леонид Ужва - Редактор новостей
Автор:
Леонид Ужва

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