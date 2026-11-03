Избирательный участок в США. Фото иллюстративное: Новини.LIVE/Уляна Бойчук

На тихоокеанском острове Гуам объявили первые неофициальные результаты промежуточных выборов в США, которые проходят 3 ноября. Республиканцы одержали победу на выборах губернатора территории, тогда как демократы получили должность делегата в Палате представителей Конгресса США, который не имеет права голоса при окончательном принятии законов.

Об этом сообщил портал Новини.LIVE со ссылкой на The Guardian.

Реклама

Полицейская собака проверяет бюллетени в США. Фото: Reuters

Кто победил на первых выборах в США

По предварительным результатам Избирательной комиссии Гуама, новым губернатором территории станет республиканец Висенте Ада. При этом представительницей Гуама в Конгрессе избрали демократку Алисию Энн Гарридо Лимтиако. Она получила мандат делегата, который позволяет участвовать в работе Палаты представителей, но не предусматривает права голоса при окончательном голосовании по законопроектам.

Президент США Дональд Трамп поздравил однопартийцев с результатом и обратил внимание на успех республиканцев в местном сенате.

"Гуам, который всегда считался преимущественно демократическим, только что объявил о победе республиканцев на выборах губернатора", — написал Трамп.

Читайте также:

Американский президент также выразил надежду, что результат голосования на острове станет предвестником успехов его партии в других регионах страны.

"Надеюсь, это признак того, что будет дальше", — добавил Трамп.

Гуам стал первой американской территорией, которая сообщила о результатах выборов. Это связано с географическим расположением острова.

Напомним, ранее портал Новини.LIVE сообщал, что Владимир Зеленский надеется на более активные мирные усилия Дональда Трампа после выборов в США.

Также Новини.LIVE писал, что Киев стремится сохранить поддержку обеих партий в Конгрессе США независимо от результатов голосования. Временный поверенный в делах Украины Денис Сеник анонсировал сотрудничество с новоизбранными законодателями. Среди приоритетов — военная помощь, санкции и защита украинских детей.