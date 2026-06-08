Ремонт доріг під час війни: Свириденко розповіла про пріоритети уряду

Ремонтні роботи. Фото: Новини.LIVE

Українська влада продовжує виділяти кошти на відновлення дорожньої та соціальної інфраструктури, попри величезний дефіцит державного кошторису. Створення комфортних умов всередині країни є єдиним способом виграти конкуренцію за повернення громадян, оскільки європейські держави роблять усе можливе, аби залишити працьовитих українців у себе.

Про це заявила прем'єр-міністерка Юлія Свириденко під час конференції "Освіта нової України", передає Новини.LIVE.

Україна відновлює об'єкти інфраструктури в міру фінансових можливостей

Україна продовжує фінансувати відновлення та модернізацію дорожньої мережі, попри брак фінансових ресурсів у державному бюджеті. Юлія Свириденко розповіла під час свого виступу на профільній конференції "Освіта нової України", що наразі уся соціальна інфраструктура, включаючи опорні школи, лікарні та дорожню систему, перебуває під пильною увагою Кабміну.

"Навіть той же ремонт на рік, який ми нарешті займалися у цьому році, складно, безумовно, тому що дефіцит бюджету великий і всі наші видатки максимально спрямовані на сектор безпеки і оборони", — підкреслила очільниця уряду.

Проте, за словами Свириденко, це необхідні мінімальні умови для того, щоб конкурувати з нашими найближчими сусідами. Прем'єр-міністерка відкрито визнала, що такі держави, як Польща, Чехія та Німеччина, на рівні офіційної внутрішньої політики роблять усе можливе, аби назавжди залишити українських біженців у себе, адже європейські лідери бачать високу відданість та величезний інтелектуальний потенціал нашої нації.

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"Я вважаю, що закінчення активної фази — це буде перша хвиля. І тут дуже важливо підхопити і показати про ці можливості, які є, і будуть ще додатково створені, тільки так", — акцентувала Юлія Свириденко.

Раніше Новини.LIVE повідомляли, що на Рівненщині вранці 3 червня офіційно відкрили довгоочікуваний Північний обхід, який допоможе швидше добиратися до популярних пунктів пропуску на кордоні з Польщею, зокрема "Ягодина", "Устилуга" та "Угринова". Цей об'єкт став одним із наймасштабніших дорожніх інфраструктурних проєктів країни за останні роки.

Нещодавно урядова команда разом із Міністерством фінансів та очільниками ОВА сформувала список доріг, на ремонт яких виділили додаткові 3,5 мільярди гривень. Державні кошти розподілять лише між тими транспортними артеріями в областях, якими курсує гуманітарна допомога, їздять швидкі та здійснюються бізнес-перевезення.

Водночас через фактичну відсутність державних коштів дорожня галузь України опинилася на межі кризи. Програму з ремонту найважливіших автошляхів, на яку за дорученням Президента Зеленського у березні мали виділити 52 мільярди гривень, наразі профінансовано заледве на 3 мільярди. За словами засновника Autostrada Максима Шкіля, підприємства галузі змушені фінансувати об'єкти самостійно, беручи кредити та витрачаючи внутрішні ресурси. Ситуація з простроченням платежів настільки критична, що лише перед однією компанією Autostrada державний борг за виконаний поточний ремонт ризикує перевищити 6 мільярдів гривень уже до початку червня.